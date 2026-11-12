Crowxis×TEAMGROUP、DDR5-5600メモリ32GBキット発売へ　永久保証と国内検品に対応

シー・エフ・デー販売は、PCパーツブランド「Crowxis」から、デスクトップ向けDDR5-5600メモリ「W5U5600TEP-16G」を11月下旬に発売する。価格は89,980円前後で、容量16GB×2の32GBキットとして展開する。

W5U5600TEP-16Gは、台湾のメモリ・ストレージ専門メーカーTEAMGROUPとのコラボレーションモデルだ。TEAMGROUPの製造技術に、Crowxisによる国内検品とサポート体制を組み合わせた点が特徴で、品質面と導入時の安心感を両立する製品となる。ブラックを基調にゴールドをあしらったアルミヒートシンクも備え、放熱性能を高めながらメモリモジュールを保護する設計だ。

仕様面では、DDR5規格、PC5-44800、5600MT/sに対応し、1.1Vの省電力設計とオンダイECCによる安定動作をうたう。フォームファクターはUDIMM 288pinで、デスクトップPC向けの標準的な構成だ。メモリ選びを支援する「メモリコンシェルジュサービス」に対応するほか、購入後1ヵ月以内に申し込める「メモリ相性保証サービス」の対象製品でもある。厳格な品質テストを通過した製品のみを出荷し、永久保証が付帯する点も心強い要素だ。

利用時の不安を抑える周辺サービスも充実している。メモリコンシェルジュサービスは、PC新規構築や増設時に、ユーザーのシステムや要望に応じて最適な同社ブランドメモリを提案する内容だ。相性保証サービスは、購入したCFD販売ブランドのメモリで動作相性の問題が生じた場合に、購入後1ヵ月以内であれば返品対応を受けられる仕組みだ。容量は32GBクラスのため、一般的な作業用途から高負荷なアプリケーションまで幅広い用途で検討しやすい製品だ。