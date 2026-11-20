アップル新製品がこの秋、大量登場！ 製品レビュー記事を一気見【2026年秋】 第8回
アップル新製品がこの秋、大量登場！ 製品レビュー記事を一気見【2026年秋】
2026年11月20日 11時30分更新
iPhone DuoやiPhone 18 Proだけじゃない！
この秋、大量に登場のアップル新製品 レビュー記事を一気読み
なんだかんだ言いつつ、デジタルガジェットの世界で中心となっているアップル。今年の秋は初の折りたたみ機「iPhone Duo」が最大の話題でしたが、「iPhone 18 Pro」にタッチ対応の「MacBook Pro」、大幅性能アップの「iPad mini」と新製品はそれ以外にも盛りだくさん！
そこで今回は、それら新製品のレビュー記事をまとめてお届け！ アップルファンはもちろん、最新ガジェットの情報をひととおり知っておきたい人も要チェックです！
まずは話題の折りたたみiPhoneから 36万円の価値はある!?
「iPhone Duo」
iPhone DuoはTouch IDの復活や堅牢なヒンジなどハードの完成度は高く、いつものiPhoneの安心感があります。一方で、マルチタスクの制限や縦方向の狭さなど、大画面を活かしきれない課題も見えました。
カメラの可変絞りが気になります！ Dynamic Islandは小型化
「iPhone 18 Pro」
iPhone 18 Proでの最大の進化はメインカメラの可変絞りで、ボケ味や光条を光学的に操れます。A20 Proと3倍に拡大したベイパーチャンバーにより持続性能が40％向上。Dynamic Islandの小型化や延長されたバッテリー駆動時間にも注目です。
iPhone DuoとiPhone 18 Proの詳細スペックをあらためて確認
この秋発表されたiPhone Duo、iPhone 18 Pro／18 Pro Maxを始め、過去のほぼすべてのiPhoneを徹底した詳細なスペック表で比較する。
4万円の値上げもOLEDに防水対応、大幅薄型化と納得の進化
「iPad mini（A20 Pro）」
新iPad miniは約4万円の値上げとなりましたが、iPad初の防塵・耐水と有機ELディスプレイを搭載し、厚さ5.4mmへと薄型化。極上の高画質とお風呂でも使える機動力は納得の進化です。
スマートウォッチと言えばApple Watch！ 12ではどう進化した!?
「Apple Watch Series 12」
Apple Watch Series 12では心拍数を5秒おきに測定し、体調や運動量からその日の活動の目安を示す新機能「準備度」も搭載。充電速度や画面の強さも進化しました。日本では未対応の機能など購入前の注意点も紹介します。
禁じ手か今の時代への順応か
タッチ対応＆OLED搭載、新型「MacBook Pro」
新型MacBook Proでの注目は、Mac初のタッチ対応有機EL（OLED）と「Dynamic Island」を搭載したモデル。液晶モデルより薄型・軽量化され、Siri AIや直感的な操作が可能です。
強力ANCが標準搭載で高コスパ化！ 上位モデルがオススメ
「AirPods 5」
AirPods 5は開放型ながら前モデル比で最大50％向上した強力なANCを搭載し、飛行機の騒音もかき消します。ステムのスワイプ音量調整やワイヤレス充電を備える上位モデル（2万7800円）が断然おすすめです。
少々高めだけど快適すぎる操作性 ホームシアターも組める！
「Apple TV 4K（第4世代）」
第4世代になった「Apple TV 4K」はA19チップ搭載で動作が大幅に高速化し、AV1再生やスマートホーム機能も充実。新型リモコンの利便性や、最新HomePod mini 2を含む計4台での圧巻のホームシアター体験もレポート。
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