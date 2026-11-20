iPhone DuoやiPhone 18 Proだけじゃない！

この秋、大量に登場のアップル新製品 レビュー記事を一気読み

なんだかんだ言いつつ、デジタルガジェットの世界で中心となっているアップル。今年の秋は初の折りたたみ機「iPhone Duo」が最大の話題でしたが、「iPhone 18 Pro」にタッチ対応の「MacBook Pro」、大幅性能アップの「iPad mini」と新製品はそれ以外にも盛りだくさん！

そこで今回は、それら新製品のレビュー記事をまとめてお届け！ アップルファンはもちろん、最新ガジェットの情報をひととおり知っておきたい人も要チェックです！