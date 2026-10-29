アップルがロサンゼルスで10月28日に開催したイベント「Apple Experience」を現地で取材しました。ハリウッドの会場には、世界各地から200人を超えるクリエイターが集まりました。今回の主役は、Macで初めてタッチ操作に対応した有機ELディスプレイを搭載する、MacBook Proの最上位モデルです。

Mac史上初のタッチディスプレイ搭載機

WWDCや例年9月の発表会のような基調講演はありませんでしたが、冒頭にはCEOのジョン・ターナス氏が登壇し、新しいMacBook Proを披露しました。ターナス氏は「これまでも常にMacBook Proを、より質の高いプロダクトにするための道を模索してきた」としたうえで、この新しいMacBook Proが「まったく新しいレベルに到達している」と誇らしげに語りました。

新製品の正式名称は「PROLED XDRディスプレイ搭載MacBook Pro」です。タッチ操作に対応したMacBookであることから、アップルのスタッフの間では「MacBook Pro with touch」とも呼ばれていました。

タッチ対応モデルは14.2インチと16.3インチの2サイズで、チップはApple M5 ProまたはM5 Maxを搭載します。M6チップを選ぶ場合は、今のところ14インチのLiquid Retina XDRディスプレイ搭載MacBook Proが唯一の選択肢になります。

タンデムOLEDを採用したPROLED XDRディスプレイ

最大の特徴は、新開発のPROLED XDRディスプレイです。有機ELの発光層を2層重ねるタンデムOLED方式を採用しています。アップルが2024年に発売したM4搭載iPad Proと同じ方式です。

実機では明暗のコントラストが豊かで、色彩も鮮やかに見えました。ピーク輝度は最大2000ニト、コントラスト比は1000万対1、リフレッシュレートは最大120Hzです。単に高画質をうたうだけでなく、写真や映像を扱うプロ向けの表示性能を強く意識しています。