マウス、NEXTGEAR対象PC購入で「GeForce NOW Ultimate」3ヵ月分を進呈　数量限定

マウスコンピューターは、ゲーミングブランドNEXTGEARの対象デスクトップPCおよびノートPCを購入したユーザー向けに、クラウドゲーミングサービス「GeForce NOW Ultimate」の3ヵ月分クーポンを配布するキャンペーンを開始した。



期間は11月12日開始で、予定数量に達し次第終了となる。対象製品はNEXTGEARのデスクトップPCとノートPCで、購入者は同梱の案内用紙から利用手順を確認する形だ。キャンペーンの付与条件は対象製品の購入で、クーポンコードの有効期限は2027年9月30日だ。

GeForce NOW Ultimateは、NVIDIAのクラウド基盤を利用して、対応ゲームを高解像度かつ高フレームレートで楽しめるサービスだ。今回の特典では、クラウド上のNVIDIA GeForce RTX 5080のパワーを活用できる点が特徴となる。自宅のPC性能に依存しにくく、ネットワーク環境が整っていれば最新クラスの映像表現を体験しやすい構成だ。

対象となるNEXTGEARは、デスクトップでは「NEXTGEAR JG-A7G50」「NEXTGEAR JG-A5G50」「NEXTGEAR JG-A7G5A」「NEXTGEAR JG-A5G5A」などが含まれる。カラーはホワイトとブラックをそろえ、一部には5点セットモデルも用意される。



ノートPCは「NEXTGEAR J6-A7G50WT-B」「NEXTGEAR J5-A7G50WT-A」「NEXTGEAR J5-A5G50WT-A」「NEXTGEAR J5-A7G50BK-A」「NEXTGEAR J5-A5G50BK-A」が対象だ。搭載GPUはNVIDIA GeForce RTX 5050 GPU、RTX 3050 GPU、RTX 5050 Laptop GPU、RTX 3050 Laptop GPUなどで、用途に応じて選びやすいラインアップとなる。

価格はクーポン配布自体が追加費用なしの特典で、購入者は対象製品を手に入れることで受け取れる仕組みだ。受け取り方法は対象製品へのご案内用紙同梱で、登録方法はその用紙に記載の手順に従う形だ。



ゲームの画質や応答性を重視するユーザーにとって、購入直後からクラウドゲーミングを試せる実用的なキャンペーンだ。