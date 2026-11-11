そこまでして起こすのか！ 電気ショックに二度寝検知まで備えた目覚まし時計が3万円台

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Pavlok 腕時計型目覚まし「Pavlok Pro 3 Shock Clock」をチェック！

Pavlokの腕時計型目覚まし「Pavlok Pro 3 Shock Clock」がAmazonでセール対象。参考価格44,800円から11％オフの39,811円で販売中。

イーロン・マスク氏からSNS投稿に「いいね！」を獲得したこともあるという、ちょっと異色の目覚まし時計。なんと、手首に電気ショックを与えて起こすという大胆な仕組みを採用している。しかも、二度寝まで検知する徹底ぶり。アラームを止めるために腕を大きく振る機能まで用意されている。朝の寝坊を防ぐため、なかなか容赦のない一台だ。

①最大50個のアラームを自由に設定

音・振動・電気刺激の3種類を組み合わせて使用でき、刺激の強さも調節可能。アラームは最大50個まで登録でき、曜日ごとの設定にも対応する。用途に合わせてアラームの種類や設定を変更できるのも特徴だ。

②ポモドーロ機能やChrome拡張にも対応

タイマーやストップウォッチ、ポモドーロ機能を搭載し、3種類の刺激を集中力の維持に活用できる。PC版Google Chromeの拡張機能にも対応し、ブラウザーのタブを開きすぎた際に警告する機能も備える。

③睡眠状態や歩数を記録して習慣管理

睡眠状態を追跡してグラフ化できるほか、歩数の計測や目標設定にも対応。専用アプリでは指定時刻や曜日、一定間隔でルーティンを設定できる。日々の睡眠や活動状況を確認しながら、生活習慣の管理にも活用できる。