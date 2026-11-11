iPhone Duoのヒンジ、むき出しで大丈夫？ バネ仕掛けのカバーで守るSpigenのケースが5933円

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【Amazonスマイル Sale】Spigen iPhone Duo用保護ケース「Ultra Hybrid Pro MagFit」をチェック！

SpigenのiPhone Duo用保護ケース「Ultra Hybrid Pro MagFit」がAmazonスマイルSALEの対象。参考価格6,980円から15％オフの5,933円で販売中。

iPhone Duoを開いたり閉じたりすると、ヒンジを覆うカバーも一緒に動く。Spigenの「Ultra Hybrid Pro MagFit」は、半自動スプリング機構によって、折りたたみ部分を傷や落下時の衝撃から保護するケースだ。背面や側面だけでなく、動く部分までカバーできるのがポイント。折りたたみiPhoneだからこそ気になる場所を守ってくれる。

①バネ仕掛けのカバーでヒンジを保護

ポリカーボネート製のヒンジカバーを搭載。半自動スプリング機構により、本体の開閉に合わせてカバーも動く。折りたたみ部分を覆い、傷や落下時の衝撃から保護する。

②MagSafe対応で充電も車載利用も可能

マグネットを内蔵し、MagSafeに対応。ケースを装着したままワイヤレス充電や対応する車載ホルダーを利用できる。なお、マグネットの位置が低く、一部の旧型アクセサリーには適合しない場合がある。

③半透明マット仕上げで指紋が付きにくい

背面には傷に強いPC素材、側面には柔軟なTPU素材を採用。マットな半透明コーティングを施し、指紋が付きにくい仕上がり。製造上の欠陥や初期不良には、購入後365日以内の返品対応を用意している。