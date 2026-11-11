イヤホンを外すの、地味に面倒。耳を塞がないNothing「Ear (open)」が1万4800円

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【Amazonスマイル Sale】Nothing オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「Ear (open)」をチェック！

Nothingのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「Ear (open)」がAmazonスマイルSALEの対象。参考価格19,800円から25％オフの14,800円で販売中。

仕事中に声をかけられたり、家族に話しかけられたり。そのたびにイヤホンを外すのは、ちょっと面倒。Nothingの「Ear (open)」なら、好きな音楽を聴きながら、周囲の声にも気づきやすい。片耳わずか8.1gで、音漏れを抑える独自の「Sound Seal System」も採用している。

①耳を塞がず、50度傾斜のフックで装着

耳穴を塞がないオープンイヤー構造を採用。シリコン製のイヤーフックは50度の傾斜をつけた設計で、耳に掛けて装着する。片耳8.1gの軽量ボディに加え、19mmの薄型設計も特徴。

②独自の振動板と音漏れを抑える音響設計

段階的ドライバーと独自の振動板を採用。チタンコーティングと超軽量部品を組み合わせ、豊かな低音とクリアな高音を追求している。さらに、独自の「Sound Seal System」により、周囲への音漏れを抑える設計。

③最大30時間再生とアプリで音質を調整

充電ケースとの併用で最大30時間の音楽再生に対応。Bluetooth 5.3を採用し、Nothing Xアプリではイコライザーによる音質調整が可能だ。低遅延のゲームモードに加え、Google Fast PairとMicrosoft Swift Pairにも対応する。