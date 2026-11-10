黒いPS5本体が5万5000円！ 日本語専用デジタル・エディション「ミッドナイト ブラック」が予約受付中

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【Amazonで予約受付中】PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラックをチェック！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック」がAmazonで予約受付中。価格は55,000円。

ブラックを基調とした独特の豊かな色合いが魅力のPS5。別売りのミッドナイトブラック商品とも調和するデザインで、色をそろえて楽しめる。PS5の基本性能はそのままに、日本向けに一部仕様をカスタマイズ。本体言語は日本語のみで、国・地域が日本のPlayStationアカウントだけを利用できるモデルだ。

①豊かな黒の色合いで統一できる本体デザイン

ブラックを基調とした独特の豊かな色合いを採用。別売りのミッドナイトブラック商品と調和するデザインで、PS5本体と周辺商品を同じカラーでそろえられる。日本向けに一部仕様をカスタマイズしたデジタル・エディション。

②超高速SSDと独自技術が生むゲーム体験

超高速SSDにより、ゲームの読み込み速度が飛躍的に向上。統合I/OによってカスタムCPUとSSDの性能を引き出す。さらに、ハプティック技術やアダプティブトリガー、3Dオーディオ技術によって、より濃密なゲーム体験を楽しめる。

③日本語専用仕様とPS4ゲームへの後方互換性

本体の表示言語は日本語のみで、国・地域が日本のPlayStationアカウントだけを利用できる仕様。PS5用ゲームに加え、後方互換機能によって対応するPS4ゲームもプレイ可能だ。