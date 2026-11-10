Amazonセール情報大紹介！ 第2452回
黒いPS5本体が5万5000円！ 日本語専用デジタル・エディション「ミッドナイト ブラック」が予約受付中
2026年11月10日 20時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで予約受付中】PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラックをチェック！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック」がAmazonで予約受付中。価格は55,000円。
ブラックを基調とした独特の豊かな色合いが魅力のPS5。別売りのミッドナイトブラック商品とも調和するデザインで、色をそろえて楽しめる。PS5の基本性能はそのままに、日本向けに一部仕様をカスタマイズ。本体言語は日本語のみで、国・地域が日本のPlayStationアカウントだけを利用できるモデルだ。
①豊かな黒の色合いで統一できる本体デザイン
ブラックを基調とした独特の豊かな色合いを採用。別売りのミッドナイトブラック商品と調和するデザインで、PS5本体と周辺商品を同じカラーでそろえられる。日本向けに一部仕様をカスタマイズしたデジタル・エディション。
②超高速SSDと独自技術が生むゲーム体験
超高速SSDにより、ゲームの読み込み速度が飛躍的に向上。統合I/OによってカスタムCPUとSSDの性能を引き出す。さらに、ハプティック技術やアダプティブトリガー、3Dオーディオ技術によって、より濃密なゲーム体験を楽しめる。
③日本語専用仕様とPS4ゲームへの後方互換性
本体の表示言語は日本語のみで、国・地域が日本のPlayStationアカウントだけを利用できる仕様。PS5用ゲームに加え、後方互換機能によって対応するPS4ゲームもプレイ可能だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2459回
トピックスあのカラーKindleが、もっと薄く軽く！ 新型「Kindle Colorsoft」が予約受付中
-
第2458回
トピックス寒さに負けたので、こたつを装備。着たまま歩けるTHANKO「こたんぽ」が7780円
-
第2457回
トピックス16GBで足りなくなっても大丈夫？ 最大64GB対応、Office付きMSIノートが12万9800円！
-
第2456回
トピックスレッツノートが22万円台に！ バッテリー交換もできる約919gの軽量モデルがAmazonスマイルSALEに登場
-
第2455回
トピックス上半身は仕事モード、足元はこたつモード!? 360度ぐるっと囲む「北国のこたつ」がAmazonスマイルSALEで39％オフ
-
第2454回
トピックス冬は毛布にくるまってスマホもゲームも！ 腕を通せるTHANKO「だら活毛布」が3850円
-
第2453回
トピックスCore i5搭載の16型ノートが11万4800円！ Wi-Fi 7にも対応するLenovo「IdeaPad Slim 3」が2万円引き
-
第2452回
トピックス13型の大画面、動画専用にするのは惜しい？ ペンも付属するLenovo「Idea Tab Pro」がセールで8万6200円に
-
第2451回
トピックスえっ、レンジで約4分なのに両面こんがり!? 食パン1枚で作れるToffyのホットサンド
-
第2451回
トピックスDVDドライブ、まだ付いてます！ Ryzen 5に16GBメモリ、Officeも備えた富士通の15.6型ノートPCが13万4700円
- この連載の一覧へ