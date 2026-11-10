えっ、レンジで約4分なのに両面こんがり!? 食パン1枚で作れるToffyのホットサンド

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【Amazonで予約受付中】Toffy 電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー「レンジウェル K-MW7」をチェック！

Toffyの電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー「レンジウェル K-MW7」がAmazonで予約受付中。販売価格は3,850円で、11月11日発売予定。

食パンに好きな具材をはさんで電子レンジに入れるだけ。熱くなった専用プレートが食材の表面を焼くため、フライパンやグリルのような香ばしい仕上がりを楽しめる。Toffyの「レンジウェル K-MW7」は、立てて両面を同時に焼くことも、寝かせて片面ずつ焼くこともできる。ハムやチーズをはさんだ朝食から、チョコソースを使った甘い軽食まで。今日は何をはさもうか、つい考えたくなる。

①電子レンジでもこんがり焼き目

プレート自体が熱くなり、接触した食材の表面を焼く仕組み。フライパンやグリルのような焼き目を付けられ、食材本来の風味を失わず香ばしく仕上がる。食パンを折りたたんで作るハーフサイズで、軽食にもぴったりだ。

②寝かせても立てても使える2WAY調理

フラットスタイルは途中で裏返して片面ずつ焼く方式で、バターやチョコソースなどもこぼれにくい。スタンドスタイルなら1回の加熱で両面を同時に焼ける。ハムやチーズ、ベーコンなど、具材に合わせて使い分けられる。

③食洗機対応でお手入れも収納も簡単

パーツはすべて分解でき、食洗機にも対応。プレート内面には日本メーカー製のふっ素樹脂コーティングを施し、食材がくっつきにくく、汚れも落としやすい。厚さ約5.5cmで立てて収納でき、専用レシピブックも付属する。