音のために、ここまでやるか！ 金メッキ無酸素銅まで採用したソニーの新型ウォークマンが19万5000円

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【Amazonで予約受付中】ソニー 新型ウォークマン「NW-ZX900」をチェック！

ソニーの新型ウォークマン「NW-ZX900」がAmazonで予約受付中。参考価格214,500円から9％オフの195,000円で販売中。

WM1シリーズの高音質技術を受け継ぎ、新世代のデジタルアンプに加え、高音質クロックも新開発。さらに、アルミ削り出しのメインシャーシを採用するなど、筐体の構造や素材にもこだわっている。ソニーの新型ウォークマン「NW-ZX900」は、ストリーミング再生にも対応。音楽をじっくり楽しむための機能を詰め込んだZXシリーズ最上位モデルだ。

①新世代アンプと多彩な音声処理技術を搭載

新世代のデジタルアンプ「S-Master HX」を搭載。バランスモード時に利用する「先読み型ノイズシェーパー」に加え、11.2MHzのDSDリマスタリングエンジンを備える。さらに「DSEE Ultimate」にも対応している。

②削り出しアルミと金メッキ無酸素銅の筐体

メインシャーシにはアルミ削り出し材、リアシャーシには金メッキ無酸素銅を採用。異なる素材を組み合わせた高剛性ボディを構成している。5.0型フルHD（1920×1080）のディスプレーを搭載する。

③約35時間の再生と高音質コーデックに対応

高効率SoCと専用の大容量バッテリーを搭載し、ストリーミング再生で約35時間の連続駆動に対応。BluetoothではLDAC、aptX HD、aptX Adaptive、LE Audioを利用できる。360 Reality Audioにも対応する。