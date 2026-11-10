Amazonセール情報大紹介！ 第2458回
寒さに負けたので、こたつを装備。着たまま歩けるTHANKO「こたんぽ」が7780円
2026年11月10日 16時55分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】THANKO 着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」をチェック！
THANKOの着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」がAmazonでセール対象。参考価格12,800円から39％オフの7,780円で販売中。
こたつの暖かさをまとったまま、部屋の中を移動できる。そんなちょっと変わった使い方を実現したのが、THANKOの「こたんぽ」だ。胸から足先までヒーターで暖め、裾から足を出せば、そのままキッチンへお茶を取りに行ける。暖かい場所から離れずに用事を済ませられるのが、なんとも魅力的だ。
①胸から足先まで暖め、足を出して移動できる
胸から足先までヒーターを内蔵し、広い範囲を暖める。裾から足を出せるため、着用したまま歩くことが可能。腰のドローコードでフィット感を調整でき、フリース素材で暖かさを保てる。
②30分から最大4時間のタイマーを搭載
30分から最大4時間まで設定できるタイマーを搭載。使用時間に合わせて設定できるほか、ダニ対策モードも備える。
③手洗いに対応し、収納バッグも付属する
本体は手洗いに対応。使わないときは折りたたんで、付属の収納バッグに入れて保管できる。ポケットも備える。
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