アイドルグループ「RIFFBABYZ（リフベイビーズ）」の琥珀るい（こはく・るい）さんが、1st DVD「I.D」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月4日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

器械体操で国体にも出たことがある琥珀さんは、グループ唯一のアイドル未経験メンバーとして活躍中。小柄なのに89cm・Iカップというグラビア映え必至のバストの持ち主で、現役アイドルに特化した「I.D」シリーズからDVDデビューすることになった。

――ロケはいかがでしたか？

【琥珀るい】 7月に都内のスタジオと茨城県に行ってきたのですが、ソロでは初めての仕事。慣れないなかで美しい映像を撮っていただけて、本当に「ありがてぇ！」と思いました（笑）。

――どんな内容ですか？

【琥珀るい】 自己紹介から始まって、赤のビキニで柔軟体操を披露したり、メイドになってテーブルや窓を拭いたりしています。初々しさをメインに、運動神経の良さも楽しめる映像になっています。

――お気に入りは？

【琥珀るい】 競泳水着でプールに入って遊ぶシーンです。作中で唯一なのですが、髪型がアイドル活動するときと同じハーフツイン。自分らしい雰囲気が出せていると思います。

――ファンからの評判は？

【琥珀るい】 SNSには「メロン（胸）がすごい」「ブラボー！」というコメントが寄せられました。特にソファーに座ってボディークリームを塗るところが、胸の大きさが楽しめるのでチェックしてみてください。

9月26日にグループのSNSで公表されているが、11月19日に渋谷GUILTYで開催されるライブをもって現体制終了。4人のメンバー全員が卒業するそうだが、琥珀さんが今後どういう方向で活動を続けていくのかも注目が集まる。現時点では「未定」とのことだが、ファンが喜ぶ発表を期待したい。