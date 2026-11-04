ソフマップAKIBA アミューズメント館の名物バラエティー番組「グラドルあおてんじょ～!! vol.15」（略称：グラてん）が10月11日に開催され、水沢あおさん、木村絵里子さん、櫻木はるさん、西野夢菜さん、藤田あずささん、宮川みやびさんが登場した。
出演者が優勝を目指してさまざまな企画に挑みつつ、ビリになった際の罰ゲームでも来場するファンを楽しませるのがグラてんの魅力。vol.15の題目はダンスバトルで、上手な人ほど早抜けして、下手な人が負け残るという方式。色白＆マシュマロボディーでグラビア界を席巻する西野さんがゲスト枠で初参加となった。
――メインMCを務める水沢さん的には、どう盛り上げたいですか？
【水沢あお】 私のダンスのスキルは……事務所からNGだと言われるほどなので、ビリ候補の筆頭です。罰ゲームでもみなさんを楽しませたいと思います（笑）。とにかくゲストの夢菜ちゃんには輝いてもらいたいです！
――初参加の西野さんは、グラてんをどう思っていました？
【西野夢菜】 YouTubeの配信を視聴したら、チャイナ服の早着替えとか、令和のテレビがやらないことに取り組んでいるなと。私も小さいころにバラエティーを観るのが大好きだったし、果敢に挑戦していきたいという気持ちになりました。
――ダンスの自信は？
【西野夢菜】 アイドル活動の経験はないですが、実は高校生のころにダンス部だったので、全然ダメなわけではないと思います。人と話すのも好きだし、バラエティーとしての魅力を出しながらがんばります！
予想通りの展開なのか、それとも「まさか」の結末なのか？ このダンスバトルがどうなったのかは、YouTubeの「ソフマップLIVE」で視聴できるので早速チェックしよう。次回は11月23日を予定している。
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