バラエティー番組でも実力を発揮する平井こと（ひらい・こと）さんが、4th DVD「こと恋」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月25日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
6月に沖縄で撮影された今作だが、まず本人から「全身に発疹ができる病気と盲腸が重なって、ロケが延期になった1年越しの作品です」と説明があって取材がスタート。当時の台本がそのまま使われていて、趣味やプライベートの過ごし方などを中心に、平井さんの「素」を感じられる内容となっている。
――どんなシーンが楽しめますか？
【平井こと】 寝起きにベッドでゴロゴロしたり、ピンクの可愛いランジェリーでソファーに寝そべって過ごしたり、サイズの小さな肌色ビキニでシャワーを浴びたりしています。山々をバックにプールに入って遊ぶシーンなどは、水中カメラが使われていて見応えがあると思います。
――オススメは？
【平井こと】 カラッとした陽気と青空の下、沖縄の美しいビーチを走るところです。鮮やかな赤のビキニで夏っぽい演出だったし、特に元気でさわやかなイメージが強調されたシーンに仕上がりました。
――ほか注目は？
【平井こと】 後半に収録されているのですが、薄暗い部屋でワンピースを脱ぎ、大胆な黒のランジェリーで魅せるところです。最も大人っぽさが演出できたシーンになっています。
――今夏の思い出なども聞かせてください。
【平井こと】 神奈川県の奥のほうまで車で出かけて、滝行に挑戦したことです。真夏だから暑いだろうと思いきや、滝の水が本当に冷たくて息もできないほど震えました。「えいっ！」と声を出すことが自分が生きている確認になって、邪念を払拭することができました。
――今後の活動においても貴重な経験になりそうですね。
【平井こと】 いまはグラビアが中心ですが、バラエティー番組などを通してしゃべることが好きだとわかったし、それを活かせる場を作っていきたいです。いろいろ悩んでいたのですが、自分のやりたいことに目を向けてがんばろうと思います！
このイベントの翌週になるが、10月31日をもって所属事務所を退所したことをSNSで報告。ファンにも大きな衝撃を与えたが、撮影会は引き続き開催。12月27日には忘年会も予定されている。会えるチャンスは多いので、活動を見守りながら新たな発表を待ちたい。
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