グラビア映えする美しいボディーラインが魅力の新井萌花（あらい・もえか）さんが、8th DVD「萌花、ひとりじめ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
約1年半ぶりのリリースとなる今作は、ファン（＝視聴者）と秘密の個撮で南国に行くという物語。選ばれたのは石垣島で、6月にロケが行なわれたという。タイトルの通りだが、新井さんを独り占めする映像に仕上がっている。
――どんな展開ですか？
【新井萌花】 競泳水着姿を撮影されるシーンから始まって、助手席に乗ってドライブに出かけたり、海に行こうと誘って次第に仲を深めていく感じです。リクエストで家庭教師を演じるシーンもあって、スーツ姿も楽しめるようになっています。
――オススメは？
【新井萌花】 寝起きにちょっかいを出されるシーンです。衣装は（カルバン・クラインの）ビキニショーツでしたが、仲良しカップルみたいな感じになっています。SNSにオフショットを載せたら、「いいね」や「好き」のコメントが多く寄せられた点でも推したいです。
――ほか注目は？
【新井萌花】 ジャケ写にも採用された、メタリックなビキニでダンスをするところです。オイルを塗って全身テカテカですし、以前よりも大人っぽさが増していると思います。
――石垣島ロケの思い出も聞かせてください。
【新井萌花】 屋外で「私、めちゃくちゃ上手くない？」と縄跳びみたいにフラフープを回すシーンを撮ったときのこと。後ろ向きでやる姿を映していたのですが、夢中になって取り組んだら（水着の上が外れて）全部見えていたんです。それに自分が気づかなかったことが、忘れられない思い出になりました（笑）。
今作はDMMランキングでも1位を獲得しており、新井さんの人気を示す結果に。「いろいろな販売サイトに名前が出るとうれしくなるし、待ってくれる人がいる限りは今後もリリースできたらなと思っています」と意欲を語った。
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