東京ゲームショウ2026の「パルワールド」ブースにも公式コスプレイヤーとして参加。作中屈指の人気キャラ「サヤ」の衣装でファンを沸かせたGyava（ギャバ）さんが、1st DVD「ギャバちゃんラヴ」（発売元：竹書房、収録時間：140分、価格：4730円）の発売記念イベントを10月4日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

コスプレイヤーとして活躍しつつ、JR大久保駅前にあるスナック＆バー「お酒ニコニコパーク」のママでもある点が目を引くGyavaさん。即売会などで水着の写真集を自主的に作っていたこともあり、所属事務所からの提案でDVDデビューが決まったという。

――記念すべき1st DVDは、どんな内容ですか？

【Gyava】 今春に長野県のリゾートホテルで撮ってきたのですが、（視聴者との）お泊りデートがコンセプトです。「この水着どうかな？」とプールで競泳水着を披露したり、スパッツ姿でエクササイズをやったり、バスルームで一緒にシャワーを浴びたりしました。

――オススメは？

【Gyava】 「似合っている？」と制服で魅せるシーンです。ちょっとギャルっぽい感じにスタイリングしていただけたのがうれしかったし、制服を脱いだときのマイクロビキニもお気に入りです。

――大人の色気で攻めたシーンを挙げるなら？

【Gyava】 紺色のドレスを着て、バーみたいなラウンジでお酒を飲むシーンです。「ちょっと酔ってきちゃったかも」とドレスを脱ぐ展開になっていて、大胆な赤のランジェリーが特にセクシーだと思います。

――お酒ニコニコパークの紹介も！

【Gyava】 2023年9月にオープンして3周年を迎えましたが、コスプレとか配信をやっている子がいっぱい働いているお店です。各々の活動で知ってくれたファンの方々に来店していただいています。グラビア活動しているのは私だけです（笑）。

憧れの存在は、同じ事務所に所属する「らいむたそ」さん。「水着になって肌を露出するグラビアの仕事は好きだし、DVDデビューをきっかけに今後もがんばっていきたいです」と抱負を述べた。