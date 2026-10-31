ソフマップの名物イベント「グラドルあおてんじょ～!!」（略称：グラてん）のメインMCでもおなじみの水沢あお（みずさわ・あお）さんが、1st DVD「ON／OFF」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：140分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

SNSの総フォロワー数は15万人超。グラてんでは軽快なトークで場を盛り上げる水沢さんが初のソロイベント開催ということで、応援を続ける多くのファンが会場に駆けつけた。今春に千葉県で撮影された1st DVDは、なかなか凝った設定になっている。

――ストーリーを詳しく教えてください。

【水沢あお】 上司からのパワハラで毎日滅入っている会社員を演じていて、交際中の彼氏に愚痴を聞いてもらっていたら……。その彼氏とも喧嘩して、仕事も恋愛も嫌になって田舎に帰ることに。そこで初恋相手の幼なじみと、まさかの再会という流れです（笑）。

――視聴者は上司・彼氏・幼なじみになった気分で楽しめるということですね。

【水沢あお】 そうです！ 黒のスーツ姿で勤務したり、彼氏とお泊りデートしたり、田舎で再会した幼なじみを誘って海に出かけたり、チャプターごとにいろいろ演じました。

――オススメは？

【水沢あお】 ジャケ写にもなった黒のレース衣装のシーンです。彼氏とのお泊りデートで見せるのですが、こういうデザインの衣装は初めて。大人っぽくてセクシーで、自分のビジュアルを活かせるなと思いました。

――ほか注目は？

【水沢あお】 幼なじみとの関係を取り戻し、畳の部屋で一緒に過ごすところです。布団に寝そべりながら、すごく近い距離で「仕事やめてこっちに来ちゃおうかな……」とつぶやいたりするところを楽しんでほしいです。

DVDデビューを果たしたことでグラビアに対する期待も高まるが、「自分にしか出せないキャラクター、親しみやすさを持ち味にがんばりたい」と抱負を述べた。12月5日に開催される「Mille Pink PHOTO SESSION Vol.1」にも参加する予定。年内ラストの撮影会になるというので要チェック！