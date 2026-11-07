サブウェイに「鴨サンド」登場！ 冬限定、これはおいしそう

サンドウィッチチェーン「サブウェイ」は11月25日より、冬季限定サンド「鴨バルサミコ」「鴨マスカルポーネ＆ハニマス」の2種類を発売します。レジャー施設内店舗など一部を除く全国の店舗で展開します。
サブウェイから冬限定の鴨サンド2種が登場
冬限定サンドは、ペッパーを効かせたスモーク鴨パストラミを使用した2種類をラインアップ。
▲鴨バルサミコ 650円
ペッパーを効かせた鴨のパストラミに、ペパロニを合わせたサンドイッチです。
フレッシュな野菜にバルサミコドレッシングを絡め、ジューシーでコクのある味わいに仕上げています。カロリーは310kcal、糖質は36.2gです。
▲鴨マスカルポーネ＆ハニマス 720円
ペッパーを効かせた鴨のパストラミに、クリーミーなマスカルポーネをトッピング。はちみつの甘みとマスタードの風味を組み合わせ、鴨の旨味を引き立てています。カロリーは326kcal、糖質は38.8gです。
サブウェイで鴨サンド！ おいしそう！
サブウェイで鴨のサンドイッチが食べられるとは！ ちょっと贅沢な気分になれそうですね。
バルサミコもマスカルポーネも鴨に合いそうで、どちらもおいしそう！ 冬のランチに味を運んでみてはいかがでしょう。
・開始日：2026年11月25日
（2027年サブウェイ福袋）
・発売日：2026年12月28日
※価格は税込み表記です。
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