歌うAIアバターができちゃいます「Kling AI」

2025年09月12日 16時00分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

Xより

　動画生成サービスを提供しているKling AIが9月11日、公式Xアカウントでアバター機能「Kling AI Avatar」をアナウンスした。「Any Role, Any Voice!」（どんな役でも、どんな声でも）とうたい、アップロードした音声データをもとにアバターをしゃべらせたり、歌わせたりできるようになる。ユーザー限定で提供を開始しており、引用ポストにはさっそく投稿されたアバターたちが並んでいる。しゃべったり歌ったりにぎやかだ。

 

