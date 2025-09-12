歌うAIアバターができちゃいます「Kling AI」

動画生成サービスを提供しているKling AIが9月11日、公式Xアカウントでアバター機能「Kling AI Avatar」をアナウンスした。「Any Role, Any Voice!」（どんな役でも、どんな声でも）とうたい、アップロードした音声データをもとにアバターをしゃべらせたり、歌わせたりできるようになる。ユーザー限定で提供を開始しており、引用ポストにはさっそく投稿されたアバターたちが並んでいる。しゃべったり歌ったりにぎやかだ。
🎉Introducing Kling AI Avatar! Any Role, Any Voice!— Kling AI (@Kling_ai) September 11, 2025
Simply add your Avatar image and audio, and prompt the emotions and expressions to bring your Avatar to life!
Limited access only upon launch. Comment "Kling AI Avatar" & Repost to get early access! #klingai#klingavatarpic.twitter.com/bBRh6LFbF7
