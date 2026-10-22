MSIノートPC、購入・応募でオリジナルグッズがもらえる　冬のキャンペーン開始

エムエスアイコンピュータージャパンは10月30日から2027年1月17日まで、対象のMSIノートPC製品を購入し応募したユーザーにMSIオリジナルグッズを必ず進呈する『MSIノートPC WINTERキャンペーン2026』を実施する。応募期間は10月30日から2027年1月24日までで、購入後に特設ページの応募フォームから申し込む方式だ。

対象となるのは、第13世代以降のインテル Core プロセッサー、インテル Core Ultra プロセッサー、AMD Ryzen 8000シリーズ以降のプロセッサー、AMD Ryzen AI プロセッサーを搭載したMSIノートPC製品だ。特設ページでは対象シリーズやプレゼント内容の詳細を確認できるようになっている。

応募方法は、キャンペーン期間中に対象製品を購入し、特設ページ内の応募フォームから必要事項を送信する流れだ。応募したユーザーにはもれなくMSIオリジナルグッズが進呈されるが、在庫がなくなり次第終了となるため、早めの購入と応募が重要になる。販売店によって取扱製品が異なり、アウトレット品、中古品、並行輸入品など一部対象外の製品もあるため、購入前に販売店へ確認する必要がある。

なお、特典の発送には最大で2ヵ月程度かかる場合があるという。