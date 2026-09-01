最大4画面で仕事がはかどる　MSIの省スペースPC「PRO DP80 AI」、Thunderbolt 4搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは、10月29日にビジネス向けデスクトップPC「PRO DP80 AI A2G-405JP」を発売する。価格は23万5200円前後で、Thunderbolt 4やカードリーダーを備えた高性能かつ省スペースなモデルとして、オフィス用途から在宅ワークまで幅広い利用を想定した製品だ。

「PRO DP80 AI A2G-405JP」は、インテル Core Ultra 5プロセッサーを搭載し、10コア／10スレッド構成でマルチタスク処理に強い点が特徴だ。筐体はスリム設計で、縦置きと横置きの両方に対応するため、設置スペースが限られる環境でも導入しやすい。さらに、Copilotキー搭載キーボードによりMicrosoft Copilotをすぐ起動でき、AIを活用した文書作成や情報整理を日常業務に取り入れやすいとしている。

拡張性の面では、Thunderbolt 4端子を備え、高速データ転送や映像出力に対応する。最大4画面出力に対応し、4K表示を含むマルチモニター環境で作業領域を広げられるため、表計算や資料作成などの効率向上が見込める。通信面ではWi-Fi 6Eと2.5G + 2.5G LANに対応し、オンライン会議やクラウド業務でも安定した接続を確保しやすい。

そのほか、SD／micro SDカードリーダーとスピーカーを本体に備え、写真やデータの取り込みを手軽に行える。ビジネス向けでありながらAI活用、映像出力、ネットワーク性能までまとめて強化した一台として、業務環境の更新を検討するユーザーに注目される製品だ。