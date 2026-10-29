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最上位モデルは160万円超え!!　デルが「RTX Spark」搭載の16型AIノートPC＝Dell「XPS 16 Creator Edition」を日本でも発売!!

2026年10月29日 03時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　デル・テクノロジーズは16インチのプレミアムクリエイター向けノートPC「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）を日本でも発売した。

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

　米国では10月7日に発売となったモデルで、日本での価格は79万9800円からとなっている。

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

　プロセッサー（CPU）には、18コアまたは20コアを選択できるNVIDIA RTX Spark N1X（NVIDIA Grace CPU）を搭載する。

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

　メインメモリーには、LPDDR5x（最大9400 MT/s）を採用しており、容量は32GB、64GB、128GBから選択可能でユニファイドメモリーとして機能する。

　ストレージ（SSD）には、512GB SSD（Gen4x4 TLC）、1TB SSD（Gen4x4 TLC）、または2TB M.2 2280 SSD（Gen5x4 TLC、DRAMキャッシュ搭載、SED対応）が用意されている。

　スペックは選択可能で、主な価格は以下の通り。

・RTX Spark N1X 18コア
32GB+512GB=79万9800円
64GB+1TB=99万7360円

・RTX Spark N1X 20コア
128GB+1TB=137万5430円
128GB+2TB(Gen5x4 TLC+DRAM+SED)=161万5010円

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

　ディスプレイには、色精度を追求した3.2K（3200×2000ドット）のタンデムOLED（有機EL）パネルを搭載。VESA DisplayHDR True Black 600に対応しピーク輝度は最大1000nit、DCI-P3色域カバー率100%、Delta E < 2の工場出荷時キャリブレーション、Pantone Validationに対応している。20Hzから120Hzまでの可変リフレッシュレートを備え、静止画表示時の省電力からゲームや編集作業時の滑らかな表示まで動的に調整される。

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

　インターフェースはフルサイズのSDXC v7.1カードリーダーのほか、DisplayPort 2.1およびPower Delivery対応のUSB4 Type-Cを3基、HDMI 2.1b、ユニバーサルオーディオジャックを備えている。

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

　キーボードはUS配列と日本語配列を選択可能。ワイヤレス通信規格は、MediaTek Wi-Fi 7（802.11be）およびBluetooth 6.0をサポートする。

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

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　バッテリーは99Wh内蔵で、ボディーはCNC加工アルミニウム、サイズは約353×238×18mmで、重量は2.02kgから。

Dell「XPS 16 Creator Edition」（DX16263）発売

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　ソフトウェア環境としては、NVIDIA CUDAのフルスタックに対応し、GitHub Copilot、Claude Code、ComfyUI、Cursorなどの主要なAI開発ツールが動作する。また、BlenderやDaVinci Resolve、Adobe Photoshop、Adobe Premiereなどのクリエイティブアプリがネイティブ動作するほか、Prismエミュレーションによるx86アプリの実行もサポートしている。

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