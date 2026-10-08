「RTX Spark」は41万円からで10月16日発売!!＝ASUSが次世代CPU搭載ノートPC「ProArt P14/P16」を予約開始!!

14型は41万円から103万円、16型は44万円から111万円です!!





ASUSはIFA 2026で発表したNVIDIAの次世代チップ「RTX Spark」搭載ノートPC「ProArtシリーズ」の予約をグローバルで開始し、価格が明らかになった。

日本でも取り扱いが発表となり、発売は10月下旬以降の予定で、価格はまだ表記されていない。

発売となるのは14型と16型のクリエイター向けノートPC「ProArt P14」と「ProArt P16」で、BestBuyでは下位CPU(18コア）のお手頃モデルが、ASUS直販サイトでは最高100万円超えの上位モデルが予約受付となっている。出荷はモデルにより10月16日以降となる。

米国での価格は、以下のとおり。

「ProArt P14」

CPU：下位（18コア）

メモリー：24GB

ストレージ：512GB

ディスプレー：3KOLED

価格：約2600ドル（約41万円）

CPU：上位（20コア）

メモリー：32GB

ストレージ：512GB

ディスプレー：3KOLED

価格：約3100ドル（約49万円）

CPU：上位（20コア）

メモリー：48GB

ストレージ：1TB

ディスプレー：3KOLED

価格：約3700ドル（約58万円）

CPU：上位（20コア）

メモリー：128GB

ストレージ：1TB

ディスプレー：3KOLED

価格：約6500ドル（約103万円）

「ProArt P16」

CPU：下位（18コア）

メモリー：24GB

ストレージ：512GB

ディスプレー：4KOLED

価格：約2800ドル（約44万円）

CPU：上位（20コア）

メモリー：32GB

ストレージ：1TB

ディスプレー：4KOLED

価格：約3400ドル（約54万円）

CPU：上位（20コア）

メモリー：64GB

ストレージ：1TB

ディスプレー：4KOLED

価格：約4500ドル（約71万円）

CPU：上位（20コア）

メモリー：128GB

ストレージ：2TB

ディスプレー：4KOLED

価格：約7000ドル（約111万円）

ArmアーキテクチャのCPUにRTXを統合した1チップ

NVIDIA RTX Spark

CPU20コア・GPU6144コアと

CPU18コア・GPU5120コアの2種

NVIDIA RTX Sparkは、パーソナルエージェント、高度なコンテンツ制作、高性能ゲーミングを統合したチップだ。最大20コアのNVIDIA Grace CPUと、6144基のコアを持つ第5世代TensorコアのNVIDIA Blackwell RTX GPU、をNVLink-C2Cで1チップに統合している。下位モデルはCPUが18コアでGPUは5120コアとなる。

最大128GBのユニファイドメモリを搭載し、CPUとGPUが同一のメモリプールを共有するため、従来のPCでボトルネックだったデータ転送遅延を解消する。これにより、1200億パラメータ規模のLLMのローカル動作や、90GBを超える巨大な3Dシーンのレンダリング、4K AI動画生成などをローカル環境で処理できる。

最大1 PetaフロップスのFP4性能によるローカルAI処理は、従量課金のない安定した性能利用、データプライバシーの確保、オフライン動作、ユーザーに合わせたカスタマイズ性という3つの優位性をもたらす。

ゲーミングについては、WQHD(1440p)解像度において、AAAタイトルを100fpsを超えるフレームレートで快適にプレイ可能。KRAFTON、NetEase、RiotGames、XBOXなどのパブリッシャーに続き、EAの「EA SPORTS F1 25」や「エーペックスレジェンズ」、Ubisoftの「アノ117: パックスロマーナ」、EmbarkStudiosの「ARC Raiders」や「THE FINALS」がRTXスパークへの対応を発表した。

CUDAをネイティブサポートし、主要アプリやASUSのMuseTree、StoryCubeなどのローカルAIツールと緊密に連携する。

RTX Spark搭載

100Whバッテリーを搭載し1.77kgを実現した16型ノート

ProArt P16（H7607）



ProArt P16は、16インチの画面を搭載しながらも、厚さ12.9mm、質量1.77kgという、16インチのProArt史上最も薄く軽いデザインを実現したクリエイター向けノートPCである。メインメモリーはM.2 2280 PCIe 5.0x4で24GBから128GB、SSDはPCIe 4.0で512GB/1/2TBとなる。

前世代モデルと比較して14%の薄型化と9%の軽量化を達成している。ディスプレイには、プロのクリエイター向けに色精度を高めたASUS Lumina Pro OLEDを採用。

16.0インチでUHD+（3840×2400ドット）では最大1600ニトのHDRピーク輝度、120Hzの可変リフレッシュレート（VRR）、0.2ms、100% DCI-P3、100万対1コントラスト、光の反射を65%低減する反射防止コーティングを備えており、極めて忠実で滑らかな映像表示が可能。３K(2880×1800ドット）では最高1100ニトとなる。

インターフェースはUSB4 Type-C×3にUSB3.2 Gen2 Type-A、最大48GbpsのHDMI2.1 FRL、1GbpsのSD Express 7.0カードリーダー、オーディオコンボジャックを搭載する。

99.9Whの大容量バッテリーを搭載し、外出先でも長時間のクリエイティブ作業を行える。

RTX Spark搭載

14型は90Whバッテリーで1.48kg

ProArt P14（H7407）



ProArt P14は、質量1.48kg、厚さ13.9mmという、ProArtシリーズのノートPCとして史上最軽量を誇る14インチモデルだ。メインメモリーは1スロットでM.2 2280 PCIe 4.0x4で24GBから128GB、SSDはPCIe 4.0で512GB/1TBとなる。

モバイル環境での作業性を重視して設計されており、コンパクトでありながら90Whの大容量バッテリーを内蔵し、終日の駆動を可能にしている。

P16と同様にASUS Lumina Pro OLEDディスプレイを搭載し、こちらは3K解像度、最大1600ニトのHDRピーク輝度、120Hzの可変リフレッシュレート（VRR）に対応する。

インターフェースは、USB4 Type-C×3にUSB3.2 Gen2 Type-A、HDMI2.1 FRL、SD 4.0カードリーダー、オーディオコンボジャックを搭載する。