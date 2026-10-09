HPがMacBook Neo対抗ノートPC「OmniBook 5 14」とハイエンドRTX Spark搭載「OmniBook Ultra 16」を日本で予約開始





日本HPは、米国で発表となった「OmniBook 5 14」と「OmniBook Ultra 16」を日本でも発売する。

「OmniBook 5 14」はアップルの低価格ノートPCの対抗機と目されるモデルで、米国では約700ドル（約11万円）で発売となる。

「OmniBook Ultra 16 AI PC」はRTX Spark搭載のハイエンドノートPCで、米国での価格は約3200ドル（約51万円）からで、10月16日に発売となる。

MacBook Neo対抗の低価格ノートPC

「OmniBook 5 14」





「OmniBook 5 14」はCPUにインテルの「Core 5 320」を搭載、メインメモリーは8GB（LPDDR5-6400）、ストレージは256GB（PCIe Gen4）または512GBとなる。アルミニウムボディで、色はシルバー、ブルー、ピンク、グリーンが用意される。

ディスプレーは14型2K(1920×1200ドット)のOLEDでマルチタッチ対応、300ニト。インターフェースはHDMI、オーディオコンボジャック、USB Type-C×2。

バッテリーは60Wh搭載で42時間駆動、サイズは312×218×12mm、重さは1160gだ。

RTX Spark搭載で15.7mm

「OmniBook Ultra 16」





「OmniBook Ultra 16」は9月にIFAで発表したRTX Spark搭載ノート。CPUには、20コアまたは18コアCPUのNVIDIA RTX Spark N1X、内蔵GPUは、6144コアまたは5120コアのNVIDIA Blackwell RTXとなる。

メインメモリーには、オンボードのLPDDR5x-9400で、容量は32GB、64GB、128GB、ストレージ（SSD）は、1/2TB PCIe Gen5だ。

ディスプレイは、16インチの3K（2880×1800ドット）OLEDで、マルチタッチ操作、120Hz、0.2ms、SDR500ニト、HDR1100ニト。

インターフェースは、USB Type-C×2、USB Type-A×2、ヘッドフォン/マイクコンボジャック、microSDカードリーダーが搭載される。

バッテリー駆動時間は最大17時間（99Whバッテリー）で、140W USB-C GaNパワーアダプターを使用することで約30分で最高50%までの急速充電が可能である。

本体サイズは355.8×256.5×15.7mmで、重量は2.22kgだ。