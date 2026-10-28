Apple Watchを丸ごとガード、耐衝撃・防水モデルも選べるフルカバーケースが1,980円から

エレコムは、Apple Watchに対応したフルカバーケースを10月中旬より発売した。傷や衝撃、汚れから端末を守る保護性能に加え、高透明ガラスや防水性能、耐衝撃構造などを備えた複数モデルを展開し、価格は1,980円から2,479円だ。

ラインアップは、強じんなポリカーボネート素材とTPU素材を組み合わせた2重構造のZEROSHOCKケースと、高透明ガラスとポリカーボネート樹脂を採用したフルカバーケースの2系統だ。ZEROSHOCKモデルはAWW25AFCZELBKとAWW25DFCZELBKの2型番で、JIS保護等級IP53相当の防塵・防滴性能と、表面硬度10Hの強化ガラスを備えるという。指紋防止加工も施され、ケースを装着したまま画面操作やボタン操作、純正の磁気充電ケーブルでの充電が可能だ。

フルカバーケースは、画面の視認性を保つ高透明強化ガラスとポリカーボネート樹脂を組み合わせ、側面までしっかり覆う設計となっている。高透明強化ガラス×メタリックデザインのモデルは、AW-26AFCGPBK、AW-26BFCGPBK、AW-26DFCGPBK、AW-26EFCGJGB、AW-26EFCGPBK、AW-26EFCGPSVの6型番を用意し、防水×高透明強化ガラスのモデルはAW-26DFCGEBK、AW-26EFCGEBK、AW-26EFCGEPSVの3型番を用意する。いずれも表面硬度10Hのガラス、指紋防止加工、飛散防止設計を採用し、バンドを装着したまま着脱しやすい仕様だという。

ZEROSHOCKケースの価格はAWW25AFCZELBKとAWW25DFCZELBKが各1,980円、フルカバーケースは全9型番が各2,479円だ。サイズ展開はApple Watch 46mm、44mm、42mm、40mm向けで、用途や装着感、デザインの好みに合わせて選べる構成となる。