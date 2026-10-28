工具35点が3,499円！ ラチェットと精密ドライバー付き、DIYや自転車整備に

エレコムは、DIYやバイク・自転車のメンテナンス、精密機器の修理まで幅広く使える「ラチェットハンドルと精密ドライバーハンドル付きソケット・ビット35点セット」を発売した。価格は3,499円。

この製品は、六角ボルトやナット用のソケット8種、プラス・マイナス・ヘクサロビュラ対応のドライバービット10種、さらに精密作業向けの精密ドライバービット12種（ハンドルやケースなどを含め計35点）をまとめた構成だ。ラチェットハンドルは右回転、固定、左回転を切り替えられ、締める・緩める作業を効率よく進められる。精密ドライバーハンドルはノートパソコン、ゲームコントローラー、スマートフォン、カメラ、眼鏡などの小さなネジに向くという。

付属品も充実している。通常タイプとフレキシブルタイプのエクステンションバーが入っており、狭い場所や奥まった箇所にも届きやすい。ビットやソケットは磁石で簡単に着脱でき、作業のたびに何度も持ち替える手間を抑えられる。ケース外形寸法はおよそ幅125×奥行41×高さ180mm、重量はおよそ525gとなる。

収納面では、各パーツが収まりやすい窪み付きの専用ケースを採用し、持ち運びや保管に配慮している。蓋は透明で中身を確認しやすく、壁面などに掛けられるフック穴も備える。なお、表面処理は施されているがサビを完全に防ぐものではなく、水濡れ後は乾いた布で拭き取り、十分に乾燥させて保管する必要がある製品だ。