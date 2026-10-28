Apple Watchを上品に着せ替え！ 3,280円からのステンレスバンド8製品

エレコムは、Apple Watch用のステンレスバンド8製品を10月中旬より発売した。ラインアップは、編み込み構造とマグネットバックルを備えたミラネーゼバンド6製品と、横3列のコマで構成した3連ステンレスバンド2製品の計8製品だ。ミラネーゼバンドの価格は3,280円、3連ステンレスバンドの価格は4,780円となる。

ミラネーゼバンドは、工具なしで細かな長さ調節ができるマグネットバックルを採用する。手首にしなやかに沿うフィット感と、ステンレス素材ならではの上質な質感が特長だ。カラーはブラック、シルバー、シャンパンゴールド、ピンクゴールド、スターライトをそろえ、サイズは49/46/45/44/42mm対応の大サイズと、42/41/40/38mm対応の小サイズを用意する。

3連ステンレスバンドは、ステンレスのコマを横3列に並べた堅牢性の高いデザインだ。留め具には三つ折れプッシュ式を採用し、ワンタッチで着脱できる。工具付きで長さ調整もしやすく、普段使いはもちろん、パーティやビジネスなどのフォーマルシーンにも合わせやすい。カラーはスターライトとシルバーの2色、対応サイズは42/41/40/38mmとなる。

いずれの製品も水や汗に強く、日常使いで扱いやすい点が魅力だ。ミラネーゼバンドは手首の細かなサイズ調節を重視する人向け、3連ステンレスバンドは腕元に重厚感ときちんと感を求める人向けといえる。Apple Watchの見た目を上品に引き締めつつ、シーンに応じて印象を変えたいユーザーに向く新製品だ。