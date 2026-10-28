今春から社会人兼グラドルとして活躍する白瀬結香（しらせ・ゆか）さんが、3rd DVD「やわもち彼女」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月17日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
都内のスタジオで撮影された3rd DVDは、前作までのフレッシュ感あふれる学生風のイメージを一新。（視聴者の）隣の家に住んでいる「謎のお姉さん」というコンセプトで魅せる映像で、次第に職業が明かされる流れとなっている。
――おもしろいですね。
【白瀬結香】 寝起きから始まって、ソファーでくつろいだり、仕事で疲れてベッドで横になったりするのですが……。途中で謎のお姉さんはエステティシャンであることが分かります。首にスカーフを巻いたコスチューム姿で、体をほぐしてあげるシーンも盛り込まれています。
――オススメは？
【白瀬結香】 庭で前開きタイプの競泳水着を披露するシーンです。SNSに写真を載せたら万バズしてすごく話題になりました。やっぱりみなさんは「こういうのが好きなんだな」って実感しました（笑）。
――ムチっとしたところが楽しめるのは？
【白瀬結香】 ジャケ写にも使われていますが、バスルームでシャワーを浴びるところです。お尻を強調したポージングで、ムチっとした雰囲気を楽しんでもらえると思います。
――作品に点数を付けるなら？
【白瀬結香】 もう少しメリハリのあるボディーにしたいので75点です。最近、筋トレを始めましたし、次の作品のロケに行くまでにしっかり仕上げたいです。
11月7日で25歳を迎えるが、当日に生誕オフ会も開催予定。「撮影会でデビューして1年半になりますが、みなさんと一緒にその歴史を振り返ったり、私に関するクイズ大会で盛り上がりたいです」と参加を呼びかけた。東京メトロ副都心線の北参道駅が最寄りの「studio ZOOM」にて。
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