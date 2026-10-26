まだ間に合う！ 限定デザインのSwitch 2 本体＋ソフト含む「ゼルダの伝説」40周年アニバーサリーエディションが予約受付中

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ゼルダの伝説40周年 アニバーサリーエディションは、任天堂が2026年11月5日に発売するNintendo Switch 2 専用ソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』の世界観に浸れる本体セットです。Amazon.co.jpでは、7万1789円で予約受付中です（10月26日現在）。

セットの内容は、特別デザインの本体やドックに加え、ソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』（ダウンロード版）と、Switch 2専用液晶保護フィルムが同梱されています。フィルムは鉛筆硬度9Hのハードコートで画面を守り、ブルーライトを24％カットするもの。

さらに限定のアクリルコースターも付属しており、ついに発売を迎える名作「時のオカリナ」のリメイクを思いっきり楽しめるプレミアムな一品です。

40周年を記念した特別デザインのSwitch 2本体

ファン垂涎のゼルダの伝説40周年限定デザイン本体。特別仕様のハードでプレミアムなゲーム体験を楽しめます。

名作『時のオカリナ』がフルリメイクで鮮やかに蘇る

グラフィックを一新し遊びやすさも進化。子どもと大人の2つの時代を行き来する不朽の冒険を圧倒的映像で楽しめます。

硬度9Hフィルムと限定アクリルコースターが同梱

ブルーライトカット対応の任天堂ライセンス保護フィルムに加え、Amazon限定のアクリルコースターが付いた充実のセットです。

まとめ：転売以外ではラストチャンスか!?

おすすめしたいのは、「特別デザインのNintendo Switch 2」が欲しい人です。特別本体は10月29日に、ソフトは11月5日に発売を迎えます。これらのセットを普通に購入するチャンスは、タイミング的にラストとなるかもしれません。

ダウンロード版のソフトとセットになった今回の商品、フィルムも付いているので、大事な本体をすぐに保護して遊べます。この機会を、ぜひお見逃しなく。