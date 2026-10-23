インテル日本法人50周年の特別な「GALLERIA」が登場！ RTX 5070＋Core Ultra 7搭載で48万9980円

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Intel監修の特別デザインを採用した50周年記念モデル

ドスパラでは、インテル日本法人の設立50周年を記念したコラボゲーミングPC「GALLERIA INDC7A-R57-W」を販売している。価格は48万9980円。

本モデルは、Intel監修の特別デザインを採用したホワイトカラーのケースが特徴。デザインに合わせて白色LEDの設定が施されており、記念モデル専用の外観となっている。

CPUには24コア24スレッドのCore Ultra 7 270K Plus、グラフィックスにはGeForce RTX 5070 12GBを採用。32GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSDを搭載する。

ピンバッジやフィギュアなど3種類の購入特典

購入特典として、ピンバッジ4種セット、A5ステッカー、フィギュア2体セットを用意している。

なお、購入特典は現在準備中で、PC購入時には同梱されない。準備が整い次第、後日提供される予定で、受け取り方法などの詳細は製品に同梱される案内で確認できる。

水冷式CPUクーラーやWi-Fi 7も標準搭載

水冷式CPUクーラー「MSI MAG CORELIQUID E360」を標準搭載。ケース底面と側面から空気を取り込み、電源ユニットやグラフィックスカード周辺など、熱がこもりやすい部分を冷却する設計となっている。

通信機能はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応。有線LANは5Gb対応ポートを備える。標準保証期間は1年間で、出荷目安は3週間以内となっている。

インテル50周年記念モデルは48万9980円

GALLERIA INDC7A-R57-W

基本構成販売価格:489,980円

Windows 11 Homeを搭載し、CPUはCore Ultra 7 270K Plus、GPUはGeForce RTX 5070 12GB。メモリは32GB DDR5、ストレージは1TB Gen4 SSDを備える。