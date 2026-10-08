こんにちは、ジサトライッペイです。インテルの日本法人であるインテル株式会社（通称、IJKK）が50周年を迎え、記念レセプションを開催しました。米国本社の方に政府関係者、パートナー企業の方など、多数の来賓が集まる中、代表取締役社長の大野誠さんが、これまでの50年の感謝と、次の50年に向けて抱負を述べる式典となりました。

会場では、インテルの最先端技術やプロセッサーを用いた多数のショーケースのほか、各パートナーメーカーの50周年記念モデルのゲーミングPCも展示されておりました。本稿では、写真を中心にその模様をお届けします。

米インテルCEOに政府関係者などが祝辞

式典は東京五輪で銀メダルを獲得した空手家・清水希容さんの演武からスタート。それが終わると、続いて大野誠さんが登壇し、深く一礼。厳かな雰囲気の中にも、気合を感じる開幕となりました。

祝辞が終わると、セレモニーは鏡開きに移ります。このあたりはなんとも日本らしさがあっていいなと思いました。