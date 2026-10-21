セブンにラーメンWalker監修の新作！ 今度は“博多×札幌”の合体ラーメン

セブン‐イレブンは10月28日から、沖縄県を除く全国の店舗で「ラーメンフェア」を開催します。



今回は「ラーメンWalker」が監修する新作ラーメン2品が登場。さらに、「中華蕎麦とみ田」「飯田商店」が監修したラーメンや、ラーメンにちなんだおむすび、惣菜なども展開します。

セブンに「ラーメンWalker」監修ラーメン2品が登場！

今回のフェアでは、ラーメンWalker監修の商品として、老舗ラーメン店「春木屋」が挑戦する新ジャンル「皿中華そば」と、博多豚骨と札幌味噌を組み合わせたラーメンの2品を発売します。

▲ラーメンWalker監修 春木屋の皿中華そば 645円

※10月28日から順次発売



老舗ラーメン店「春木屋」が挑戦する新ジャンル「皿中華そば」に、ラーメンWalkerが注目して監修した商品です。



少量の濃いめのスープと麺をよく混ぜて食べるスタイルで、煮干しと醤油の香りやうまみが効いたスープに、コシのある中太ちぢれ麺を合わせています。



千切り生姜が味のアクセントとなり、別添のあらびき胡椒で味の変化も楽しめます。

▲ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン 626円

※10月28日から順次発売



博多豚骨と札幌味噌という、人気のご当地ラーメン2種類を組み合わせた商品です。



豚骨スープと味噌を合わせた濃厚仕立てのスープに、博多豚骨の細麺を使用。具材にはキクラゲや紅生姜、コーンなど、両ラーメンの定番具材を盛り付けています。

セブンに「ラーメンWalker」監修ラーメン2品が登場！

さらに、人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」「飯田商店」が監修した2品も登場します。

▲中華蕎麦とみ田監修 炒め野菜盛りつけ麺 753円

※10月27日から順次発売

「とみ田」の店主がラーメンの世界に引き込まれるきっかけとなった、つけ麺のルーツ「大勝軒」の味を再現した商品です。

つけ汁は甘酢仕立ての醤油味で、後味はすっきり。ツルッとした喉ごしとしなやかさが特徴の麺を合わせています。麺とつけ汁の両方を温めて食べるスタイルです。

▲飯田商店監修 飯田将太のチャーシュー麺 699円

※10月27日から順次発売

店主が日々の研究を重ねて作り上げたという最新作です。

醤油のキレと節の風味が効いたスープに、プルッともちっとした食感の中太ちぢれ麺を合わせています。

ラーメンと一緒に楽しみたいおむすびや惣菜

ラーメンフェアに合わせて、おむすびや惣菜なども発売します。

▲背脂チャーシューおむすび 224円

※10月27日から順次発売

しっとり柔らかなチャーシューとコクのある背脂を組み合わせた商品です。にんにくを効かせたご飯が特徴です。

▲ピリ辛ねぎメンマおむすび 192円

※10月27日から順次発売

ごま油で炒めて甘辛く味付けしたメンマとねぎを中具にしています。ラー油とブラックペッパーをアクセントにしたピリ辛仕立てです。

▲ごま油香る中華くらげのサラダ 278円

※10月27日から順次発売

食感のよいくらげを使用した中華風のサラダです。北海道と沖縄県を除く全国で販売します。

▲直火炙り焼豚と香ばし炒めのチャーハン 496円

※10月27日から順次発売

ゴロッとした焼豚を盛り付けた商品です。丸鶏や香味野菜などのうまみを加え、専門店と同様に高温短時間で炒めることで香ばしく仕上げています。

北海道、静岡県、関西、九州、沖縄県を除く全国で順次発売します。

博多豚骨と札幌味噌が合体！

博多豚骨と札幌味噌。どちらも人気のご当地ラーメンですが、この2つを組み合わせるとはおもしろいですね！



豚骨のコクと味噌の濃厚さが合わさると、どんな味になるのでしょうか。



ラーメンWalker監修のもう一品「春木屋の皿中華そば」も、少量のスープを麺に絡めて食べる珍しいスタイル。いつもとはちょっと違うラーメンを、身近なセブンで楽しめそうです。

・開始日：2026年10月28日

※価格は税込み表記です。