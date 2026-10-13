ホテルに帰る前に、黄金色の寄り道。秋の夜にだけ見られる癒しの絶景「中島公園紅葉ライトアップ」

札幌の紅葉は、日が暮れてからも見ごろです。

日が落ちるのが早くなってくる秋。夜が長い秋の旅だと、昼間の観光時間が短くてもったいない！ なんて思っちゃいそうです。そんなときに訪れてほしいのが、札幌・中島公園です。ここでは、紅葉が色づく時期の夜にだけ楽しめる、秋の絶景が見られます。

光に包まれる、秋の散歩道

札幌市の中島公園では、2026年10月23日（金）から11月3日（火・祝）まで「中島公園紅葉ライトアップ〜SAPPORO AUTUMN ILLUMINATIONS～」が開催されます。昨年は約21万3千人が訪れたイベントです。

園内では、黄金色のイチョウ並木や「光の散歩道」が夜の散策を彩ります。菖蒲池の水面に映る紅葉も見どころのひとつ。「菖蒲池紅葉テラス」に立ち寄りながら、光のなかをゆっくり歩けます。

豊平館と日本庭園も、秋の夜ならではの表情に

園内にある国の重要文化財「豊平館」もライトアップされ、期間中はイベント限定の「さっぽろ芸妓カフェ」が登場。会場限定のスイーツを味わえます。有料エリアの日本庭園では、光と音が連動するショーや色鮮やかな和傘、水の上にいるような写真が撮れるスポットも楽しめます。

点灯時間は17:00～21:00。日本庭園エリアは17:15からで、最終入場は20:45です。会場への入場は無料、日本庭園のみ一部有料となります。

大掛かりな旅の準備をしなくても大丈夫。地下鉄駅からすぐの場所で出会える本格的な秋の絶景で、光と紅葉に包まれる贅沢な夜を過ごしてみては？

中島公園紅葉ライトアップ～SAPPORO AUTUMN ILLUMINATIONS～

●開催期間：2026年10月23日（金）～11月3日（火・祝）

●点灯時間：17:00～21:00（日本庭園エリアは17:15～21:00／最終入場20:45）

●会場：中島公園(北海道札幌市中央区中島公園1)

●入場料：無料（日本庭園のみ一部有料エリアあり）