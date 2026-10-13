ホテルに帰る前に、黄金色の寄り道。秋の夜にだけ見られる癒しの絶景「中島公園紅葉ライトアップ」
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
札幌の紅葉は、日が暮れてからも見ごろです。
日が落ちるのが早くなってくる秋。夜が長い秋の旅だと、昼間の観光時間が短くてもったいない！ なんて思っちゃいそうです。そんなときに訪れてほしいのが、札幌・中島公園です。ここでは、紅葉が色づく時期の夜にだけ楽しめる、秋の絶景が見られます。
光に包まれる、秋の散歩道
札幌市の中島公園では、2026年10月23日（金）から11月3日（火・祝）まで「中島公園紅葉ライトアップ〜SAPPORO AUTUMN ILLUMINATIONS～」が開催されます。昨年は約21万3千人が訪れたイベントです。
園内では、黄金色のイチョウ並木や「光の散歩道」が夜の散策を彩ります。菖蒲池の水面に映る紅葉も見どころのひとつ。「菖蒲池紅葉テラス」に立ち寄りながら、光のなかをゆっくり歩けます。
豊平館と日本庭園も、秋の夜ならではの表情に
園内にある国の重要文化財「豊平館」もライトアップされ、期間中はイベント限定の「さっぽろ芸妓カフェ」が登場。会場限定のスイーツを味わえます。有料エリアの日本庭園では、光と音が連動するショーや色鮮やかな和傘、水の上にいるような写真が撮れるスポットも楽しめます。
点灯時間は17:00～21:00。日本庭園エリアは17:15からで、最終入場は20:45です。会場への入場は無料、日本庭園のみ一部有料となります。
大掛かりな旅の準備をしなくても大丈夫。地下鉄駅からすぐの場所で出会える本格的な秋の絶景で、光と紅葉に包まれる贅沢な夜を過ごしてみては？
中島公園紅葉ライトアップ～SAPPORO AUTUMN ILLUMINATIONS～
●開催期間：2026年10月23日（金）～11月3日（火・祝）
●点灯時間：17:00～21:00（日本庭園エリアは17:15～21:00／最終入場20:45）
●会場：中島公園(北海道札幌市中央区中島公園1)
●入場料：無料（日本庭園のみ一部有料エリアあり）
このほかの役立つ東日本観光情報は「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」で！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月