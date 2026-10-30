「ペコちゃんmilkyドーナツ」と「ペコちゃんmilkyタイム」
【11月1日から】不二家のドーナツが半額105円に！ 3日間のキャンペーン
2026年10月30日 16時55分更新
不二家のが運営する「ペコちゃんmilkyドーナツ」と「ペコちゃんmilkyタイム」では、11月1日～3日の3日間限定で、「milkyドーナツ（プレーン）」を半額で販売するキャンペーンを開催します。
通常209円のところ、半額の105円に。105円はアツい！
「milkyドーナツ（プレーン）」が半額！3日間限定
「ペコちゃんmilkyドーナツ」と「ペコちゃんmilkyタイム」は、不二家のミルキーの「ミルキー」の味わいや世界観を楽しめる専門店です。
「milkyドーナツ」はドーナツを中心としたお店で、「milkyタイム」はカフェとしても利用できます。
今回、3日間限定で、いずれの業態でも販売している「milkyドーナツ（プレーン）」を半額で提供。
▲「milkyドーナツ（プレーン）」209円→105円
「ミルキー」と同じ北海道産れん乳を生地に練り込み、ミルキー風味に仕上げたドーナツ。
米油で揚げたふんわり軽い食感と、口いっぱいに広がるほんのり甘いミルクの風味が特長です。
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専門店のドーナツが100円ってうれしいですよね！ 気になる人は公式サイトで店舗をチェックしてみてください！
（※文中の価格はすべて税込）
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