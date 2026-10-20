Amazonセール情報大紹介！ 第2392回
Lenovoの15.3型ノートが11万4800円！ Ryzen 5と16GBメモリを搭載した「IdeaPad Slim 3」が28％オフ
2026年10月20日 20時10分更新
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【Amazonタイムセール】Lenovo 15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K7011RJP）」をチェック！
Lenovoの15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K7011RJP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格159,800円から28％オフの114,800円で販売中。
CPUには6コアのRyzen 5 150を採用し、16GBのDDR5メモリと512GB SSDを搭載。15.3型ディスプレーには、一般的なフルHDより縦方向の表示領域が広い1920×1200ドットのWUXGA IPS液晶を採用している。さらに、テンキー付きの日本語キーボードや指紋認証も装備。基本性能に加え、画面の見やすさや入力操作に関わる機能もそろっている。
①Ryzen 5の6コアと16GBメモリ
Ryzen 5 150は6コアで、最大動作クロックは4.55GHz。メモリにはDDR5-4800の16GBを採用し、512GBのPCIe NVMe SSDも搭載する。グラフィックスはAMD Radeon 660Mを内蔵。メモリの最大容量は16GBで、空きスロットはない。
②15.3型WUXGA液晶と日本語キーボード
15.3型のIPS液晶は1920×1200ドットのWUXGA解像度で、非光沢仕様を採用。キーボードは84キーの日本語配列で、テンキーとCopilotキーを備える。さらに、マルチタッチ対応のタッチパッドや指紋認証も搭載している。
③USB Type-Cの映像出力とWi-Fi 6
USB Type-CはPower DeliveryとDisplayPort出力に対応。USB Type-Aを2基、HDMI端子、4-in-1カードリーダーも装備する。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応。ウェブカメラにはプライバシーシャッターを備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 150
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.3型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット）
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