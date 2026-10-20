Amazonセール情報大紹介！ 第2393回
プライム感謝祭は終わったのに、まだ31％オフ！ Core Ultra 5と16GBメモリ搭載のHP製16型ノートが14万2800円
2026年10月20日 21時10分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP 16型ノートPC「OmniBook 3 16-bu（DD3C9PA-AAAC）」をチェック！
HPの16型ノートPC「OmniBook 3 16-bu（DD3C9PA-AAAC）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格206,580円から31％オフの142,800円で販売中。
Core Ultra 5 225Uに16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、16型のWUXGA液晶も備える。大きな画面で作業できる一方、本体は最厚部約14.7mm、重さ約1.64kgと薄型に仕上がっている。さらに、テンキー付き日本語キーボードや顔認証機能も搭載。基本性能や画面の広さに加え、日常的に使う機能もそろっている。
①Core Ultra 5と16GBメモリを搭載
CPUにはCore Ultra 5 225Uを採用し、16GBメモリと512GB SSDを搭載する。SSDによる高速起動・高速動作に対応し、Wi-Fi 6も利用できる。さらに、生体認証機能として顔認証にも対応している。
②16型WUXGA液晶と薄型ボディー
ディスプレーは画面比率16：10の16型WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶。非光沢仕様で、フルHDより縦方向の表示領域が広い。本体は最厚部約14.7mm、重さ約1.64kg。最大10時間30分のバッテリー駆動と、約45分で50％までの急速充電にも対応する。
③Copilotキーと大型タッチパッドを搭載
専用のCopilotキーからAIアシスタントを起動でき、情報検索や文章作成などに利用できる。大型タッチパッドはジェスチャーコントロールに対応し、スワイプ操作で画面の明るさや音量を調整可能。テンキー付き日本語キーボードも備えている。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 225U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶、非光沢
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