プライム感謝祭は終わったのに、まだ31％オフ！ Core Ultra 5と16GBメモリ搭載のHP製16型ノートが14万2800円

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【Amazonタイムセール】HP 16型ノートPC「OmniBook 3 16-bu（DD3C9PA-AAAC）」をチェック！

HPの16型ノートPC「OmniBook 3 16-bu（DD3C9PA-AAAC）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格206,580円から31％オフの142,800円で販売中。

Core Ultra 5 225Uに16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、16型のWUXGA液晶も備える。大きな画面で作業できる一方、本体は最厚部約14.7mm、重さ約1.64kgと薄型に仕上がっている。さらに、テンキー付き日本語キーボードや顔認証機能も搭載。基本性能や画面の広さに加え、日常的に使う機能もそろっている。

①Core Ultra 5と16GBメモリを搭載

CPUにはCore Ultra 5 225Uを採用し、16GBメモリと512GB SSDを搭載する。SSDによる高速起動・高速動作に対応し、Wi-Fi 6も利用できる。さらに、生体認証機能として顔認証にも対応している。

②16型WUXGA液晶と薄型ボディー

ディスプレーは画面比率16：10の16型WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶。非光沢仕様で、フルHDより縦方向の表示領域が広い。本体は最厚部約14.7mm、重さ約1.64kg。最大10時間30分のバッテリー駆動と、約45分で50％までの急速充電にも対応する。

③Copilotキーと大型タッチパッドを搭載

専用のCopilotキーからAIアシスタントを起動でき、情報検索や文章作成などに利用できる。大型タッチパッドはジェスチャーコントロールに対応し、スワイプ操作で画面の明るさや音量を調整可能。テンキー付き日本語キーボードも備えている。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 225U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶、非光沢