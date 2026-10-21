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インテル、ASRock、GIGABYTE、MSIが本気で監修

写真で見ると脳がバグる!? 自作PCパーツの箱までリアルに再現したカプセルトイ「手のひらPCパーツ」のすさまじい完成度

2026年10月21日 15時00分更新

文● ジサトライッペイ／ASCII　編集●ASCII

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メーカー監修 手のひらPCパーツ

　こんにちは、ジサトライッペイです。幼少期は小学校の近くにあった駄菓子屋の前で、SDガンダムのカードダスに熱中していた40代でございます。騎士ガンダムは今見ても胸が躍るデザインで、あの頃は夢中でおこづかいをつっこんでおりました。そのぐらいよくできていたんですよ。

　いわゆる「ガチャ」の思い出となると、僕の場合はこれなんです。まあ、いまや少ない給料をはたいてまで欲しいものではなくなりましたが……。さびしいかぎりです。しかし、そんな僕の枯れてしまったガチャ魂に再び火をともしたのが、カプセルトイ「メーカー監修 手のひらPCパーツ」です。

メーカー監修 手のひらPCパーツ

カプセルトイ「メーカー監修 手のひらPCパーツ」。2026年10月21日から順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売。全5種類、価格は各500円になります

　ついに、PC自作文化がカプセルトイにまでなりましたよ。誰がこんなニッチなものを商品化したのだろうと思い調べてみると、仕掛け人は「手のひらネットワーク機器」で有名なターリン・インターナショナルさん。どうりで納得です。

箱まで再現した超リアル志向のカプセルトイ

　プレスリリースによれば、「単に外観を模倣するだけでなく、実際のPCビルド（組み立て）のプロセスを体験できるよう、独自の互換ギミックを搭載しています。」とのことで、このカプセルトイは実際のPC自作のように組み立てられます。

　また、製品名にある通り、実在するメーカー（インテル、ASRock、GIGABYTE、MSI）が細かく監修しており、実際の製品のパッケージまで再現しているとのこと。あいもかわらず、ターリン・インターナショナルさんはこだわりの鬼ですな。

メーカー監修 手のひらPCパーツ

CPUはインテルの「Core Ultra 7 270K Plus」で、なんと内箱の段ボールまで再現。デザイナーの執念を感じます。そして、こちらのカプセルトイにはなんとCPUクーラーやPCケースファン、電源ユニットまで入っております

メーカー監修 手のひらPCパーツ

PCケースはとくにどこかのメーカーの製品を模したものではないとのこと。そのわりに、電源ユニットを隠すシュラウドや天面のメッシュなど、それっぽいデザインになっております

　マザーボードもよくできているんですよ！　試しに実際の製品の写真と並べてみたら結構感動しました。

メーカー監修 手のひらPCパーツ

ASRock製マザーボード「Z890 Steel Legend WiFi」のカプセルトイ

メーカー監修 手のひらPCパーツ

ASRock製マザーボード「Z890 Steel Legend WiFi」

メーカー監修 手のひらPCパーツ

GIGABYTE製マザーボード「Z890 AORUS ELITE WIFI7 PLUS」のカプセルトイ

メーカー監修 手のひらPCパーツ

GIGABYTE製マザーボード「Z890 AORUS ELITE WIFI7 PLUS」

メーカー監修 手のひらPCパーツ

MSI製マザーボード「MEG Z890 ACE」のカプセルトイ

メーカー監修 手のひらPCパーツ

MSI製マザーボード「MEG Z890 ACE」

　今回はターリン・インターナショナルからサンプルを提供していただきましたので、実際に組み立てながらどのぐらいリアルなつくりなのかをチェックしていこうと思います。ビルダーはこの人、ジサトラの特攻隊長・つばさです。

メーカー監修 手のひらPCパーツ

やる気十分のジサトラつばさ。もちろんリアルなPC自作もおまかせです。最近ではいっしょにPCを組み立てている気になれる新感覚動画もYouTubeにアップしております

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