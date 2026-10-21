こんにちは、ジサトライッペイです。幼少期は小学校の近くにあった駄菓子屋の前で、SDガンダムのカードダスに熱中していた40代でございます。騎士ガンダムは今見ても胸が躍るデザインで、あの頃は夢中でおこづかいをつっこんでおりました。そのぐらいよくできていたんですよ。

いわゆる「ガチャ」の思い出となると、僕の場合はこれなんです。まあ、いまや少ない給料をはたいてまで欲しいものではなくなりましたが……。さびしいかぎりです。しかし、そんな僕の枯れてしまったガチャ魂に再び火をともしたのが、カプセルトイ「メーカー監修 手のひらPCパーツ」です。

ついに、PC自作文化がカプセルトイにまでなりましたよ。誰がこんなニッチなものを商品化したのだろうと思い調べてみると、仕掛け人は「手のひらネットワーク機器」で有名なターリン・インターナショナルさん。どうりで納得です。

箱まで再現した超リアル志向のカプセルトイ

プレスリリースによれば、「単に外観を模倣するだけでなく、実際のPCビルド（組み立て）のプロセスを体験できるよう、独自の互換ギミックを搭載しています。」とのことで、このカプセルトイは実際のPC自作のように組み立てられます。

また、製品名にある通り、実在するメーカー（インテル、ASRock、GIGABYTE、MSI）が細かく監修しており、実際の製品のパッケージまで再現しているとのこと。あいもかわらず、ターリン・インターナショナルさんはこだわりの鬼ですな。

マザーボードもよくできているんですよ！ 試しに実際の製品の写真と並べてみたら結構感動しました。

今回はターリン・インターナショナルからサンプルを提供していただきましたので、実際に組み立てながらどのぐらいリアルなつくりなのかをチェックしていこうと思います。ビルダーはこの人、ジサトラの特攻隊長・つばさです。