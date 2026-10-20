Amazonセール情報大紹介！ 第2392回
お湯が沸かせるマグカップ!? 白湯もコーヒーもこれ1つ、THANKOの「マグケトル」が55％オフの3061円
2026年10月20日 17時50分更新
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【Amazonで割引中】THANKO「沸かして飲めるマグケトル」をチェック！
THANKOの「沸かして飲めるマグケトル」がAmazonで割引対象。参考価格6,800円から55％オフの3,061円で販売中。
お湯を沸かすケトルと、そのまま飲めるマグカップが一体になった便利な製品だ。最大300mlのお湯を沸かせるほか、45℃・55℃・60℃の3段階で3時間の自動保温にも対応。白湯やコーヒー、紅茶などを1台で用意できる。さらに、沸騰後に10分間煮込む本格白湯モードも搭載し、飲み物に合わせて加熱方法を選べる。
①マグとケトルが一体、1杯分をそのまま飲める
マグカップ型の本体と専用の加熱台を組み合わせた構造で、沸かしたお湯を別のカップに移さず、そのまま飲める。最大容量は300ml。ふたと熱くない飲み口を備え、素材にはステンレス鋼（SUS304）とポリプロピレンを採用している。
②3段階の温度設定に対応、3時間の自動保温
保温温度は45℃・55℃・60℃の3段階から選択でき、3時間の自動保温に対応する。通常の湯沸かしに加え、沸騰後に10分間煮込む本格白湯モードも搭載。各モードはダイヤルで切り替えられ、飲み物に合わせて加熱方法を選べる。
③3分間の煮込みに対応、スープにも使える
沸騰後に3分間煮込むモードを備え、紅茶を煮出す用途にも対応する。コーヒーやインスタントスープにも使用でき、牛乳や豆乳を温めることも可能。ただし、牛乳や豆乳を温める場合は、吹きこぼれないよう保温モードでの加熱が推奨されている。
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