実は売れてる！ 仕事に集中したい大人の秘密兵器!? キングジムの「ビジュアルバータイマー プラス」が3762円

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【Amazonで割引中】キングジム「ビジュアルバータイマー プラス（VBT20-BK）」をチェック！

キングジムの「ビジュアルバータイマー プラス（VBT20-BK）」がAmazonで割引対象。参考価格4,180円から10％オフの3,762円で販売中。

キングジムの「ビジュアルバータイマー」が、4色のカラー目盛りを備えてさらに進化した。仕事を25分、休憩を5分。そんなルールを決めたら、あとはタイマーにお任せ。残り時間が色のバーで減っていき、時間が来れば仕事と休憩を自動で切り替えてくれる。「ビジュアルバータイマー プラス」は、時間設定もダイヤルを回すだけ。スマホを開く必要もなく、デスクの上で自分だけの仕事と休憩のリズムを作れる。

①4色のバーで残り時間を見える化

残り時間は20分割された4色のバーで表示され、時間が進むにつれて目盛りが減っていく。具体的な時間は5桁のデジタル液晶でも確認でき、バックライトも搭載。設定時間の半分が経過したことを知らせる機能も備えている。

②仕事と休憩を自動で切り替え

仕事と休憩の時間を設定すれば、タイマーが自動で交互に計測してくれる。作業は最大99回、休憩は最大98回まで繰り返し可能。通常計測では、最大199分50秒のカウントダウンと、最大199分59秒のカウントアップにも対応する。

③ダイヤル操作と約200日の電池持ち

時間設定はダイヤルを回すだけ。アラーム音量は消音を含む3段階から選べる。USB Type-Cで充電でき、満充電までは約3.5時間。1日3回、各10秒のアラームを鳴らす条件で約200日間使用できる。本体重量は約110gだ。