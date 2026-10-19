RTX 5060と32GBメモリ、3年保証まで付いて24万9800円！ マウスコンピューター「G TUNE P6」がAmazonで14％オフ

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【Amazonプライム感謝祭セール】マウスコンピューター 16型ゲーミングノートPC「G TUNE P6（P6I5G60BK3SIW1106AZ）」をチェック！

マウスコンピューターの16型ゲーミングノートPC「G TUNE P6（P6I5G60BK3SIW1106AZ）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、参考価格289,801円から14％オフの249,800円で販売中。

CPUには14コア20スレッドのCore i5-13500HXを採用。グラフィックスにはRTX 5060 Laptop GPUを組み合わせ、メモリも32GBを搭載する。さらに、16型ディスプレーは2560×1600ドットの高解像度で、180Hzのリフレッシュレートに対応。3年間のセンドバック修理保証も付属しており、基本性能から画面、保証まで幅広くそろえたゲーミングノートだ。

①RTX 5060の動作を支えるデュアルファン冷却

GPUにはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用。Dynamic Boostにより、GPUの電力設定を瞬間的に最大115Wまで引き上げられる。冷却には2基のファンを搭載し、CPUとGPUの上に気流を作る設計だ。さらに、本体背面にも排気口を備えている。

②16型WQXGA液晶と180Hz表示に対応

16型ディスプレーは2560×1600ドットのWQXGA解像度で、180Hzのリフレッシュレートに対応。画面比率は16：10で、ノングレア仕様を採用する。さらに、天面にはメタル素材を使用し、ヘアライン加工を施している。

③日本語105キーと豊富な端子、3年保証

日本語JIS配列の105キーを採用し、十字キーを一段下げた配置が特徴。USB Type-Cを2基、Type-Aを3基備え、HDMIとMini DisplayPortも搭載。3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートも付属する。

製品スペック

【CPU】Intel Core i5-13500HX

【メモリ】32GB（16GB×2、DDR5-4800）

【ストレージ】500GB SSD（M.2 NVMe、Gen4×4）

【ディスプレー】16型WQXGA（2560×1600ドット）、180Hz