8万円以上引きは今日まで！ 開けば8.1型の大画面、モトローラの折りたたみスマホ「razr fold」が21万8036円

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【Amazonタイムセール】Motorola(モトローラ) motorola razr foldをチェック！

モトローラの折りたたみスマホ「razr fold」がAmazonでタイムセール対象。参考価格299,800円から27％オフの218,036円で販売中。

モトローラ初の横開きタイプの折りたたみスマホ。外側に6.6型、内側に8.1型の有機ELディスプレーを備え、閉じたままでも操作できる。開けば複数のアプリを並べて表示できるのも特徴だ。CPUにはSnapdragon 8 Gen 5を採用し、12GBメモリと6000mAhの大容量バッテリーを搭載。さらに、約5000万画素のカメラを3基備えるなど、大画面だけでなく性能や装備も充実している。

①2つの有機EL画面と最大165Hzの表示性能

内側は2484×2232ドットの有機ELディスプレーで、最大120Hzに対応。外側は2520×1080ドットの有機ELで、最大165Hzに対応する。本体の厚さは開いた状態で約4.55mm、閉じた状態で約9.89mm。重量は約243g。

②Snapdragon 8 Gen 5と80W急速充電を搭載

Snapdragon 8 Gen 5と12GBメモリ、256GBストレージを搭載。6000mAhのバッテリーを内蔵し、80WのTurboPower急速充電に対応する。充電用アダプターは別売りで、ワイヤレス充電も利用可能。

③5000万画素の3眼カメラと8K動画撮影

背面には約5000万画素のメイン、超広角・マクロ、望遠カメラを搭載。メインカメラには光学式手ブレ補正を備え、最大8K／30fpsの動画撮影に対応する。さらに、おサイフケータイにも対応し、nanoSIMとeSIMの両方を利用できる。