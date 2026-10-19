RTX 5060にCore i7まで積んで21万9800円！ ASUS「TUF Gaming F16」がプライム感謝祭セール

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【Amazonプライム感謝祭セール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060A）」をチェック！

ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060A）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、過去価格289,800円から24％オフの219,800円で販売中。

Core i7-14650HXとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせ、16GBメモリと512GB SSDを搭載。さらに、ゲーム向けのディスプレーや冷却システム、日本語配列キーボードも備えている。処理性能を中心に、画面や操作環境までそろえたASUSのゲーミングモデルとなっている。

①16コアのCore i7とRTX 5060を搭載

CPUには16コア、最大5.2GHzのCore i7-14650HXを採用。GPUは最大115WのRTX 5060 Laptop GPUで、8GBのGDDR7ビデオメモリを搭載。GPUモードを切り替えられ、GPUから画面への直接出力にも対応する。

②144Hz対応の16型液晶、sRGB約100％

16型ディスプレーは1920×1200ドット、144Hzに対応。色域はsRGB約100％で、ノングレア仕様のTFTカラー液晶を採用する。狭額縁設計も特徴だ。

③冷却モードを切り替え、MIL規格にも準拠

本体内部の広い範囲をカバーする冷却システムを採用し、Armoury Crateで冷却モードを切り替えられる。筐体はMIL-STD 810Hに準拠し、高温・低温、衝撃、振動の試験を実施。日本語配列の107キーキーボードには、RGBバックライトとテンキーも備える。

製品スペック

【CPU】Intel Core i7-14650HX

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（NVMe PCIe 4.0 x4）

【ディスプレー】16型ワイドTFTカラー液晶（1920×1200ドット、144Hz、ノングレア）