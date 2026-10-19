11万4800円で16GBメモリ、Copilot+ PCまで！ ASUS「Vivobook 14」が32％オフ

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【Amazonプライム感謝祭セール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、参考価格169,800円から32％オフの114,800円で販売中。

Ryzen AI 5 330を搭載し、AI処理を担うNPUは最大50TOPSに対応。写真や動画を整理する「StoryCube」など、ASUS独自のAIアプリも利用できる。512GB SSDや14型WUXGAディスプレーも備えており、AI機能と基本性能の両方を押さえた構成となっている。

①Ryzen AI 5と16GBメモリ、SSDも512GB搭載

CPUには4コア8スレッドのRyzen AI 5 330を採用。16GBメモリと512GB SSDを搭載する。メモリはDDR5-5600のオンボード仕様で、空きSO-DIMMスロットも1基備える。OSはWindows 11 Homeだ。

②14型WUXGA液晶と約1.54kgの本体

14型ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGAで、縦横比16：10のノングレア仕様。三辺狭額縁を採用する。本体重量は約1.54kg、厚さは17.9〜19.9mm。バッテリー駆動時間は動画再生時で約7時間だ。

③日本語キーボードと顔認証、USB-Cも2基搭載

日本語配列キーボードを採用。赤外線カメラはWindows Helloの顔認証に対応し、プライバシーシャッターも備える。接続端子はUSB Type-CとType-Aを各2基、HDMIを1基搭載。Wi-Fi 6にも対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 330

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0）

【ディスプレー】14型WUXGA（1920×1200ドット）、ノングレア