Amazonセール情報大紹介！ 第2385回
11万4800円で16GBメモリ、Copilot+ PCまで！ ASUS「Vivobook 14」が32％オフ
2026年10月19日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム感謝祭セール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、参考価格169,800円から32％オフの114,800円で販売中。
Ryzen AI 5 330を搭載し、AI処理を担うNPUは最大50TOPSに対応。写真や動画を整理する「StoryCube」など、ASUS独自のAIアプリも利用できる。512GB SSDや14型WUXGAディスプレーも備えており、AI機能と基本性能の両方を押さえた構成となっている。
①Ryzen AI 5と16GBメモリ、SSDも512GB搭載
CPUには4コア8スレッドのRyzen AI 5 330を採用。16GBメモリと512GB SSDを搭載する。メモリはDDR5-5600のオンボード仕様で、空きSO-DIMMスロットも1基備える。OSはWindows 11 Homeだ。
②14型WUXGA液晶と約1.54kgの本体
14型ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGAで、縦横比16：10のノングレア仕様。三辺狭額縁を採用する。本体重量は約1.54kg、厚さは17.9〜19.9mm。バッテリー駆動時間は動画再生時で約7時間だ。
③日本語キーボードと顔認証、USB-Cも2基搭載
日本語配列キーボードを採用。赤外線カメラはWindows Helloの顔認証に対応し、プライバシーシャッターも備える。接続端子はUSB Type-CとType-Aを各2基、HDMIを1基搭載。Wi-Fi 6にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 330
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0）
【ディスプレー】14型WUXGA（1920×1200ドット）、ノングレア
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