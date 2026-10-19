Amazonセール情報大紹介！ 第2387回
12万9800円でCore 7搭載、しかも15.6型の大画面！ ASUS「Vivobook 15」がプライム感謝祭セール
2026年10月19日 18時50分更新
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【Amazonプライム感謝祭セール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、過去価格177,882円から27％オフの129,800円で販売中。
仕事用のノートPCを買い替えるなら、処理性能だけでなく、画面の見やすさや使い勝手にもこだわりたい。今回のモデルは、Core 7 350に16GBメモリ、512GB SSDを搭載。資料作成やウェブ閲覧、マルチタスクまで幅広く対応する。さらに、数字入力に便利な日本語テンキーや急速充電機能も装備。性能だけでなく、毎日使ううえで欲しい機能までそろっているのがうれしい。
①Core 7 350と16GBのDDR5メモリを搭載
CPUにはインテル Core 7 350を採用し、16GBのDDR5-5600メモリを搭載。ストレージは512GBのPCIe 4.0 NVMe SSDだ。ウェブ閲覧や資料作成、マルチタスクに対応するほか、最大17TOPSのNPU「インテル AI Boost」も内蔵している。
②15.6型フルHD液晶に3辺狭額ベゼルを採用
15.6型のフルHD（1920×1080ドット）ディスプレーを搭載。3辺狭額ベゼルと広視野角パネルを採用し、表面は光の反射を抑えるノングレア仕様だ。リフレッシュレートは60Hz。TÜV Rheinland認証取得のアイケア機能でブルーライトも低減する。
③ErgoSenseキーボードと急速充電に対応
日本語配列のテンキー付きキーボードには、打鍵感に配慮したASUS ErgoSenseを採用。約49分で60％まで充電できる急速充電にも対応する。さらに、充電上限を80％に設定し、バッテリーの劣化を抑える機能も備えている。
製品スペック
【CPU】インテル Core 7 350
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 NVMe）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、ノングレア、60Hz
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