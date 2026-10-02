福井へ行って一言「これ、生で見れてよかった」。秋風と無数の灯りに包まれる「ふくみんランタンナイト2026」

ふと、「毎日、スマホの画面ばかり見てるよなぁ」なんて考えちゃうあなたに、この特別な暗闇とぬくもりのひとときを届けたいと思います。

秋風が通り抜ける芝生の上で、ゆっくりと揺れのぼる光を見送る時間は、短い時間に刺激を与えられることに慣れてしまった頭に、心地いいリラックスを与えてくれるはず。

福井大学の学生サークル「地域探究活動Lab.ふくみん」が、2026年10月24日（土）、福井市中央公園で「ふくみんランタンナイト2026」を開催します。

福井駅から歩いて10分。入場は無料です。

幻想的な夜空に癒やされる「スカイランタンの打ち上げ」

14時に広場が開くとキッチンカーから福井の絶品グルメの香りがしだい、15時からは心地いい生演奏も。地元の繊維産業と光が紡ぐイルミネーションや、屋外お化け屋敷、無料のランタン作り体験など、昼から夜まで見て歩く場所には事欠きません。

そして、この日のハイライトは日が落ちた夜の19時。

来場者が願いを書き込んだスカイランタンを、2回にわたって夜空へ一斉に放ちます。ふわふわゆっくりと宙へ浮かび上がるオレンジ色の光の群れは、思わず息をのむほどの光景で、必ず「生で見てよかった！」と思えるはず。

「これ、生で見た」と言える自分がいちばんのお土産

芝生に座り、秋の夜風に吹かれながら、今年一番の温かい光を一緒に見届けてください。遠ざかるランタンを目で追うときのこの気持ちを、忙しない日常の中でも、いつでも思い出せるように。

ふくみんランタンナイト2026

●開催期間：2026年10月24日（土）

※強風雨天の場合10月25日に延期

●開催場所：福井市中央公園

●住所：福井県福井市大手3丁目

●料金：入場無料

設置型ランタン作り：無料

スカイランタン体験：有料

※その他一部有料コンテンツあり