Amazonセール情報大紹介！ 第2384回
Apple「iPad Air」もプライム感謝祭で値下げ！ M4搭載の11型モデルが10％オフの11万6800円に
2026年10月17日 21時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム感謝祭セール】Apple 11インチiPad Air（M4）をチェック！
Appleの11型タブレット「iPad Air（M4）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、参考価格129,800円から10％オフの116,800円で販売中。
今回のセール対象は、M4チップを搭載した11型のiPad Air。動画視聴やウェブ閲覧はもちろん、Apple Pencilを使った手書き入力や、対応するキーボードを組み合わせた文字入力にも対応する。厚さ6.1mm、重量464gの薄型軽量ボディーも特徴。iPad Airの購入を考えていた人には、うれしい値下げだ。
①M4チップを搭載し、AI機能にも対応
M4チップを搭載し、Apple Intelligenceに対応。128GBのストレージを備えたWi-Fiモデルだ。コンテンツの作成やコミュニケーション、さまざまなタスクをAIがサポートするほか、プライバシーを守るための機能も備えている。
②11型Liquid Retinaと手書き入力に対応
11型Liquid Retinaディスプレーを搭載。Apple Pencilによる手書き入力に対応するほか、対応するキーボードを組み合わせた文字入力も可能だ。カメラは12MP広角カメラに加え、横向きの12MPセンターフレームカメラも搭載する。
③厚さ6.1mmの薄型ボディーとWi-Fi 7対応
本体は厚さ6.1mm、重量464gの薄型軽量設計。指紋認証機能のTouch IDを搭載し、Apple N1によるWi-Fi 7にも対応する。Wi-Fiでのインターネット利用やビデオ再生では、最大10時間のバッテリー駆動が可能だ。
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