マウスコンピューターの14型ノート「mouse A4」が9万9800円！ Ryzen 5と16GBメモリだけじゃない、国内生産で3年保証も

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【Amazonプライム感謝祭セール】mouse A4をチェック！

マウスコンピューターの14型ノートPC「mouse A4」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、参考価格126,800円から21％オフの99,800円で販売中。

Ryzen 5と16GBメモリ、500GB SSDを搭載。14型のフルHD非光沢ディスプレーを備え、本体重量は約1.34kg。国内生産のmouse「A4」は、3年間のセンドバック修理保証に加え、24時間365日の電話サポートにも対応。基本スペックだけでなく、購入後のサポートも備えている。

①Ryzen 5と16GBメモリ、500GB SSDを搭載

CPUにはAMD Ryzen 5 7430Uを採用し、グラフィックスにはCPU内蔵のAMD Radeonを使用。メモリはDDR4-3200の8GBを2枚搭載した合計16GB構成で、ストレージには500GBのM.2 NVMe SSDを備える。

②14型フルHD非光沢液晶と約1.34kgの本体

ディスプレーは14型のフルHD（1920×1080ドット）で、非光沢タイプを採用。本体サイズは幅32.5×奥行き21.8×厚さ2.2cm、重量は約1.34kg。バッテリー駆動時間はJEITA測定法3.0で動画再生時が約5時間、アイドル時が約8.5時間だ。

③3年間の修理保証と24時間365日サポート

国内生産モデルで、3年間のセンドバック修理保証付き。電話サポートは24時間365日対応。接続機能にはWi-Fi 6EとBluetooth 5を採用し、有線LAN端子も装備。HDMIとUSB Type-Cによる映像出力にも対応している。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB（8GB×2、DDR4-3200）

【ストレージ】500GB SSD（M.2 NVMe）

【ディスプレー】14型フルHD（1920×1080ドット）、非光沢