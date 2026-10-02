思い出した、深呼吸の仕方。湯気に溺れたい、週末の仙台「お茶の露天風呂」

思わず深く息を吸い込んでしまうような温泉旅はいかがでしょうか。

たまには忙しい毎日のスイッチを切って、凝り固まった心と身体をほどきたい。そんな気分のときに訪れたい、お茶と温泉、２つの温もりに満ちた贅沢なコラボレーションが仙台で始まります。

仙台の歴史ある「お茶の井ヶ田」と温浴施設「愛子天空の湯 そよぎの杜」がタッグを組み、2026年11月1日から29日までの土日祝日限定で、体験型イベント「そよぎの茶風呂」を開催します。

お茶の香りに包まれる癒しのひととき

メイン会場の「そよぎの杜」で楽しめるのは、湯船に豊かな茶葉を浮かべた特別なお風呂。さらにサウナや岩盤浴では茶葉抽出液を用いた限定ロウリュが実施され、香ばしい蒸気とともに深くリフレッシュできます。湯上がりに味わう特製サウナ飯や、濃厚な抹茶・ほうじ茶スイーツもたまりません。

錦ケ丘から秋保へ。車で15分の秋のショートトリップ

今回は愛子だけでなく、車で15分ほどの「秋保ヴィレッジ アグリエの森」も第二会場として連動。人気の足湯「茶足の湯」がコラボ仕様に変身するほか、両施設を巡ってスタンプやレシートを集めるとお菓子や入浴券が当たる企画も用意され、秋のドライブを兼ねて楽しめます。

湯煙とお茶の香りをたどる小さな旅は、普段は見過ごしがちな景色の美しさと、自分の体と心をいたわる時間を思い出させてくれるはず。ぜひ、色づく山々を眺めながら、香ばしいぬくもりに身を委ねてみてください。

そよぎの茶風呂

●開催期間：2026年11月1日（日）〜11月29日（日）の土日祝日

●SNSキャンペーン期間：2026年10月9日（金）〜11月29日（日）

●店頭レシート対象期間：2026年11月1日（日）〜11月29日（日）

●会場：第一会場 愛子天空の湯 そよぎの杜

宮城県仙台市青葉区錦ケ丘１丁目2番88

第二会場 秋保ヴィレッジ アグリエの森

宮城県仙台市太白区茂庭字中谷地南32-1