Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第804回
RTX 5060搭載ゲーミングノートPCを狙うなら、ASUS製がプライム感謝祭先行セールで20万円切り
2026年10月14日 21時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」が販売中だ。参考価格は26万9800円だが、プライム感謝祭先行セールにより、26％オフの19万8800円で購入できる（10月14日時点）。
本製品は、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット（16:10）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Home。そのほか、約1.95kgの重量や約18mmの最薄部、デュアルファンおよびヒートパイプを備えたクーリングシステムなども特徴だ。
RTX 5060搭載のゲーミングノート、今なら20万円未満で買える
ユーザーレビューを見ると“初めてのゲーミングノートだが、非常に快適に動作／『Forza Horizon 6』はストレスなく終盤までプレイできた”といった声が寄せられている。現時点では26％オフの価格で購入可能だ。RTX 5060を搭載したゲーミングノートを20万円未満の予算でゲットしたい人は、早めにチェックしてみては？
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