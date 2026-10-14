Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第803回
次の定番スペック「有機EL＆WQHD」ゲーミングディスプレーがタイムセールで6万5300円
2026年10月14日 20時45分更新
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LGの26.5型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、LGの26.5型WQHDゲーミングディスプレー「27GX700A-B」が販売中だ。参考価格は10万8900円だが、タイムセールにより40％オフの6万5300円で購入できる（10月14日時点）。
有機EL搭載のゲーミングディスプレーがセール対象に
本製品は、第4世代有機ELパネルを採用した26.5型ゲーミングディスプレーで、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.03ms、最大輝度は1500cd/㎡など。
現時点では40％オフの価格で購入可能だ。有機ELパネルを搭載したゲーミングディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートかつ低応答速度のモデルが欲しい人は本製品をチェックしてみては？
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